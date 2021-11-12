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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1030103110321033 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 63 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 12 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 35% 22 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 19 Всього голосів : 63 Додано: Суб 13 лис, 2021 00:21 Конь таки доигрался



В деревне Виллабаджо шли дожди. В Конкорде - град.

Совершенно прекрасный материал на выходные подготовило нам издание Lenta. Из него мы узнаем голые неприглядные факты: в нам хорошо известном Банке Конкорд оказывается началась вторая подряд проверка от НБУ. Эксперты в один голос уверены - это будущий отзыв лицензии. Причем журналисты Lenta сделали невозможное - во-первых умудрились ни много ни мало найти копию официального приказа НБУ о продлении проверки до 3-его Декабря 2021г (копия нашлась и у Канальчега). Исходя из приказа НБУ времена в Конкорд будут не простые. Будет штормить. НБУ в данном приказе требует проверить именно интернет-эквайринг во всей его красоте, вплоть до P2P. А красота там есть. Невероятно подкованные журналисты Lenta так же обнаружили и отчет Similar Web по трафику Банка из которого неумолимо следует, что основными клиентами банка являются до боли знакомые все компании: Exmo - в одном шаге до санкций США, Binance, Cryptokick и целый зверинец совсем-уж незаконных крипто-обменников по типу baksman.



Как все это понимать НБУ с учетом того, что Президент Украины Зеленский публично наложил вето на закон о криптовалютах - не известно. Вероятно Конкорд наложил хм…вето… на Президента. Иных объяснений не усматривается. На этом журналисты не успокоились и получили ответы Председателя Правления Банка Елены Соседки, которая сразу и объяснила откуда же в банке и крипто-валюты и даже казино и вообще почему НБУ повторно проверяет банк. Ответ оказался довольно не прост для понимания- оказывает вот это все произошло ну потому-что Россияне шантажируют Соседку, о чем соседка еще и сделала пост в своем Facebook и TG. Вероятно именно шантажом Соседку принудили обслуживать незаконно всю эту крипту и казино. Вот где собака то порылась. 😂



Ну и конечно настоящим бриллиантом-находкой журналистов Lenta стал платежный агрегатор, который использует банк. Затаите дыхание. Готовы? Это zverpay. SimilarWeb не даст соврать. В деревне Виллабаджо шли дожди. В Конкорде - град.Совершенно прекрасный материал на выходные подготовило нам издание Lenta. Из него мы узнаем голые неприглядные факты: в нам хорошо известном Банке Конкорд оказывается началась вторая подряд проверка от НБУ. Эксперты в один голос уверены - это будущий отзыв лицензии. Причем журналисты Lenta сделали невозможное - во-первых умудрились ни много ни мало найти копию официального приказа НБУ о продлении проверки до 3-его Декабря 2021г (копия нашлась и у Канальчега). Исходя из приказа НБУ времена в Конкорд будут не простые. Будет штормить. НБУ в данном приказе требует проверить именно интернет-эквайринг во всей его красоте, вплоть до P2P. А красота там есть. Невероятно подкованные журналисты Lenta так же обнаружили и отчет Similar Web по трафику Банка из которого неумолимо следует, что основными клиентами банка являются до боли знакомые все компании: Exmo - в одном шаге до санкций США, Binance, Cryptokick и целый зверинец совсем-уж незаконных крипто-обменников по типу baksman.Как все это понимать НБУ с учетом того, что Президент Украины Зеленский публично наложил вето на закон о криптовалютах - не известно. Вероятно Конкорд наложил хм…вето… на Президента. Иных объяснений не усматривается. На этом журналисты не успокоились и получили ответы Председателя Правления Банка Елены Соседки, которая сразу и объяснила откуда же в банке и крипто-валюты и даже казино и вообще почему НБУ повторно проверяет банк. Ответ оказался довольно не прост для понимания- оказывает вот это все произошло ну потому-что Россияне шантажируют Соседку, о чем соседка еще и сделала пост в своем Facebook и TG. Вероятно именно шантажом Соседку принудили обслуживать незаконно всю эту крипту и казино. Вот где собака то порылась. 😂Ну и конечно настоящим бриллиантом-находкой журналистов Lenta стал платежный агрегатор, который использует банк. Затаите дыхание. Готовы? Это zverpay. SimilarWeb не даст соврать. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38175 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6081 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1030103110321033 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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