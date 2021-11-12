В деревне Виллабаджо шли дожди. В Конкорде - град. Совершенно прекрасный материал на выходные подготовило нам издание Lenta. Из него мы узнаем голые неприглядные факты: в нам хорошо известном Банке Конкорд оказывается началась вторая подряд проверка от НБУ. Эксперты в один голос уверены - это будущий отзыв лицензии. Причем журналисты Lenta сделали невозможное - во-первых умудрились ни много ни мало найти копию официального приказа НБУ о продлении проверки до 3-его Декабря 2021г (копия нашлась и у Канальчега). Исходя из приказа НБУ времена в Конкорд будут не простые. Будет штормить. НБУ в данном приказе требует проверить именно интернет-эквайринг во всей его красоте, вплоть до P2P. А красота там есть. Невероятно подкованные журналисты Lenta так же обнаружили и отчет Similar Web по трафику Банка из которого неумолимо следует, что основными клиентами банка являются до боли знакомые все компании: Exmo - в одном шаге до санкций США, Binance, Cryptokick и целый зверинец совсем-уж незаконных крипто-обменников по типу baksman.
Как все это понимать НБУ с учетом того, что Президент Украины Зеленский публично наложил вето на закон о криптовалютах - не известно. Вероятно Конкорд наложил хм…вето… на Президента. Иных объяснений не усматривается. На этом журналисты не успокоились и получили ответы Председателя Правления Банка Елены Соседки, которая сразу и объяснила откуда же в банке и крипто-валюты и даже казино и вообще почему НБУ повторно проверяет банк. Ответ оказался довольно не прост для понимания- оказывает вот это все произошло ну потому-что Россияне шантажируют Соседку, о чем соседка еще и сделала пост в своем Facebook и TG. Вероятно именно шантажом Соседку принудили обслуживать незаконно всю эту крипту и казино. Вот где собака то порылась. 😂
Ну и конечно настоящим бриллиантом-находкой журналистов Lenta стал платежный агрегатор, который использует банк. Затаите дыхание. Готовы? Это zverpay. SimilarWeb не даст соврать.
шото Вы не очень положительно к соседям относитесь панику нагоняете, людей волнуете, а вдруг действительно н бу шото задумал? що делать теперь тем у кого там депозиты? если досрочно закрывать, то как же проценты?
Что ж делать теперь? Побыстрее снимать все со счетов, пока не отобрали лицензию? Побыстрее пополнять до 200к, чтобы получить справку от фонда? Купить попкорн?
Так і розрахунок в тих шо шантажують банку щоб інтенсивно почали з банки виносити грошенята. Більше ж Фонда ніхто з пересічних тут не тримає. НБУ перевірить...а там буде видно. В знак солідарності з банкою Фонд шо лежить на Вані не виношу. Ше Наказ якийсь липовий. Де підис зама КЕШа? Дата?
Квесторе_поверніться написав:Ше Наказ якийсь липовий. Де підис зама КЕШа? Дата?
В НБУ с приходом тетеньки Го активно стали внедрять пеперлес. Весь документооборот перевели в систему АСКОД (автоматизированная система контроля и обработки документов). Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель, причем визы исполнителей и их контролеров тоже наносятся таким же образом. После подписания самой старшей визой (в данном случае замом предправа) такой документ пересылается соответствующим подразделениям, ответственным за их исполнение. Системой еще генерируется штрих- или qr-код, который на скане видимо обрезали потому как третья страница явно не полная. Если нужна бумажная версия документа - например ответ на запрос физлица - то такой документ безусловно печатается и на него накладывается еще и "мокрый" автограф подписанта, но для внутренних документов в этом нет необходимости. Поэтому лично я ничтоже сумняшеся о том что приведенный документ Импринтера реально существует в природе как приказ НБУ. Именно так подобные доки в НБУ и выглядят последние 5-6 лет.
Flamingo написав:Именно так подобные доки в НБУ и выглядят последние 5-6 лет.
Теж скочуюсь до думки шо банку перевіряють. Глянув звітність за 3 квартал https://concord.ua/uploads/2/10094-2021_10_01.pdf Банка перестала займатись кредитуванням. Прокачують через себе шалені суми. Прямо купаються в баблі. Вже відмили і тримають в цінному папері більше 4 млрд грн. Цілком закономірно в НБУ виникли питання хто заливає банку грошенятами, які джерела баблішка. Все ллється через карткові операції.
Что ж делать теперь? Побыстрее снимать все со счетов, пока не отобрали лицензию? Побыстрее пополнять до 200к, чтобы получить справку от фонда? Купить попкорн?
Так і розрахунок в тих шо шантажують банку щоб інтенсивно почали з банки виносити грошенята. Більше ж Фонда ніхто з пересічних тут не тримає. НБУ перевірить...а там буде видно. В знак солідарності з банкою Фонд шо лежить на Вані не виношу. Ше Наказ якийсь липовий. Де підис зама КЕШа? Дата?
вы видели хоть один приказ на сайтее с подписью? или закон чтоб он был с подписью президента? )
... я просто перепостил, что пишут про коня в контексте развития ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - а правда это или нет - я не знаю ... но как всегда скорей всего она посредине ... то, что конь - это отстойник это было ясно всегда и что Аполлоныч (который сам к коню пришел после работы в банке АКТА, закрытым за то, что это была тупо мойка и ответсввенное лицо за финмон должно было на всю жизщнь получить волчий билет - он гостеприимно осел у коня). Он задрачивал честныых свиней при этом покрывал соседские махинации - в этом тоже не сомневаюсь, а уровень этих махинаций мне не известен. Любой частный банк украинского собственника - это мойка. Их задача - обслуживание незаконных схем их акционеров, а банковская дейтельность с оленями просто как прикрытие. Уровень схематоза в коне мне не известен, но то, что его там полно - не сомневаюсь.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 13 лис, 2021 12:05, всього редагувалось 1 раз.