Додано: Суб 13 лис, 2021 00:21

В деревне Виллабаджо шли дожди. В Конкорде - град.Совершенно прекрасный материал на выходные подготовило нам издание Lenta. Из него мы узнаем голые неприглядные факты: в нам хорошо известном Банке Конкорд оказывается началась вторая подряд проверка от НБУ. Эксперты в один голос уверены - это будущий отзыв лицензии. Причем журналисты Lenta сделали невозможное - во-первых умудрились ни много ни мало найти копию официального приказа НБУ о продлении проверки до 3-его Декабря 2021г (копия нашлась и у Канальчега). Исходя из приказа НБУ времена в Конкорд будут не простые. Будет штормить. НБУ в данном приказе требует проверить именно интернет-эквайринг во всей его красоте, вплоть до P2P. А красота там есть. Невероятно подкованные журналисты Lenta так же обнаружили и отчет Similar Web по трафику Банка из которого неумолимо следует, что основными клиентами банка являются до боли знакомые все компании: Exmo - в одном шаге до санкций США, Binance, Cryptokick и целый зверинец совсем-уж незаконных крипто-обменников по типу baksman.Как все это понимать НБУ с учетом того, что Президент Украины Зеленский публично наложил вето на закон о криптовалютах - не известно. Вероятно Конкорд наложил хм…вето… на Президента. Иных объяснений не усматривается. На этом журналисты не успокоились и получили ответы Председателя Правления Банка Елены Соседки, которая сразу и объяснила откуда же в банке и крипто-валюты и даже казино и вообще почему НБУ повторно проверяет банк. Ответ оказался довольно не прост для понимания- оказывает вот это все произошло ну потому-что Россияне шантажируют Соседку, о чем соседка еще и сделала пост в своем Facebook и TG. Вероятно именно шантажом Соседку принудили обслуживать незаконно всю эту крипту и казино. Вот где собака то порылась. 😂Ну и конечно настоящим бриллиантом-находкой журналистов Lenta стал платежный агрегатор, который использует банк. Затаите дыхание. Готовы? Это zverpay. SimilarWeb не даст соврать.