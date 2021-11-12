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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:21

Конь таки доигрался

Зображення

В деревне Виллабаджо шли дожди. В Конкорде - град.
Совершенно прекрасный материал на выходные подготовило нам издание Lenta. Из него мы узнаем голые неприглядные факты: в нам хорошо известном Банке Конкорд оказывается началась вторая подряд проверка от НБУ. Эксперты в один голос уверены - это будущий отзыв лицензии. Причем журналисты Lenta сделали невозможное - во-первых умудрились ни много ни мало найти копию официального приказа НБУ о продлении проверки до 3-его Декабря 2021г (копия нашлась и у Канальчега). Исходя из приказа НБУ времена в Конкорд будут не простые. Будет штормить. НБУ в данном приказе требует проверить именно интернет-эквайринг во всей его красоте, вплоть до P2P. А красота там есть. Невероятно подкованные журналисты Lenta так же обнаружили и отчет Similar Web по трафику Банка из которого неумолимо следует, что основными клиентами банка являются до боли знакомые все компании: Exmo - в одном шаге до санкций США, Binance, Cryptokick и целый зверинец совсем-уж незаконных крипто-обменников по типу baksman.

Как все это понимать НБУ с учетом того, что Президент Украины Зеленский публично наложил вето на закон о криптовалютах - не известно. Вероятно Конкорд наложил хм…вето… на Президента. Иных объяснений не усматривается. На этом журналисты не успокоились и получили ответы Председателя Правления Банка Елены Соседки, которая сразу и объяснила откуда же в банке и крипто-валюты и даже казино и вообще почему НБУ повторно проверяет банк. Ответ оказался довольно не прост для понимания- оказывает вот это все произошло ну потому-что Россияне шантажируют Соседку, о чем соседка еще и сделала пост в своем Facebook и TG. Вероятно именно шантажом Соседку принудили обслуживать незаконно всю эту крипту и казино. Вот где собака то порылась. 😂

Ну и конечно настоящим бриллиантом-находкой журналистов Lenta стал платежный агрегатор, который использует банк. Затаите дыхание. Готовы? Это zverpay. SimilarWeb не даст соврать.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 02:22

  IMPRINTER написав:Конь таки доигрался


Что ж делать теперь? Побыстрее снимать все со счетов, пока не отобрали лицензию? Побыстрее пополнять до 200к, чтобы получить справку от фонда? Купить попкорн? :lol:
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 05:17

IMPRINTER

шото Вы не очень положительно к соседям относитесь
панику нагоняете, людей волнуете, а вдруг действительно н бу шото задумал?
що делать теперь тем у кого там депозиты?
если досрочно закрывать, то как же проценты?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 06:19

  deneg net написав:
  wig написав:
  guntherhouse777 написав:tano,
На Ваню и в кассу

Так заблокировали же переводы между своими счетами?

Это в старом айконе, в нео всё работает, даже по валюте

Все верно.
Также отделение может руками перекинуть
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:37

  alter написав:
  IMPRINTER написав:Конь таки доигрался


Что ж делать теперь? Побыстрее снимать все со счетов, пока не отобрали лицензию? Побыстрее пополнять до 200к, чтобы получить справку от фонда? Купить попкорн? :lol:

Так і розрахунок в тих шо шантажують банку щоб інтенсивно почали з банки виносити грошенята.
Більше ж Фонда ніхто з пересічних тут не тримає.
НБУ перевірить...а там буде видно.
В знак солідарності з банкою Фонд шо лежить на Вані не виношу.
Ше Наказ якийсь липовий. Де підис зама КЕШа? Дата?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:20

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Ше Наказ якийсь липовий. Де підис зама КЕШа? Дата?

В НБУ с приходом тетеньки Го активно стали внедрять пеперлес. Весь документооборот перевели в систему АСКОД (автоматизированная система контроля и обработки документов). Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель, причем визы исполнителей и их контролеров тоже наносятся таким же образом. После подписания самой старшей визой (в данном случае замом предправа) такой документ пересылается соответствующим подразделениям, ответственным за их исполнение. Системой еще генерируется штрих- или qr-код, который на скане видимо обрезали потому как третья страница явно не полная. Если нужна бумажная версия документа - например ответ на запрос физлица - то такой документ безусловно печатается и на него накладывается еще и "мокрый" автограф подписанта, но для внутренних документов в этом нет необходимости. Поэтому лично я ничтоже сумняшеся о том что приведенный документ Импринтера реально существует в природе как приказ НБУ. Именно так подобные доки в НБУ и выглядят последние 5-6 лет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:34

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Именно так подобные доки в НБУ и выглядят последние 5-6 лет.

Теж скочуюсь до думки шо банку перевіряють.
Глянув звітність за 3 квартал
https://concord.ua/uploads/2/10094-2021_10_01.pdf
Банка перестала займатись кредитуванням.
Прокачують через себе шалені суми.
Прямо купаються в баблі.
Вже відмили і тримають в цінному папері більше 4 млрд грн.
Цілком закономірно в НБУ виникли питання хто заливає банку грошенятами, які джерела баблішка.
Все ллється через карткові операції.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:38

Квесторе_поверніться
Ну, кто заливает понятно. Это два днепровских миллионера: Мишалов и Ермолаев. Вопрос зачем?
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:46

  Квесторе_поверніться написав:
  alter написав:
  IMPRINTER написав:Конь таки доигрался


Что ж делать теперь? Побыстрее снимать все со счетов, пока не отобрали лицензию? Побыстрее пополнять до 200к, чтобы получить справку от фонда? Купить попкорн? :lol:

Так і розрахунок в тих шо шантажують банку щоб інтенсивно почали з банки виносити грошенята.
Більше ж Фонда ніхто з пересічних тут не тримає.
НБУ перевірить...а там буде видно.
В знак солідарності з банкою Фонд шо лежить на Вані не виношу.
Ше Наказ якийсь липовий. Де підис зама КЕШа? Дата?


вы видели хоть один приказ на сайтее с подписью? или закон чтоб он был с подписью президента? )

... я просто перепостил, что пишут про коня в контексте развития ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - а правда это или нет - я не знаю ... но как всегда скорей всего она посредине ... то, что конь - это отстойник это было ясно всегда и что Аполлоныч (который сам к коню пришел после работы в банке АКТА, закрытым за то, что это была тупо мойка и ответсввенное лицо за финмон должно было на всю жизщнь получить волчий билет - он гостеприимно осел у коня). Он задрачивал честныых свиней при этом покрывал соседские махинации - в этом тоже не сомневаюсь, а уровень этих махинаций мне не известен. Любой частный банк украинского собственника - это мойка. Их задача - обслуживание незаконных схем их акционеров, а банковская дейтельность с оленями просто как прикрытие. Уровень схематоза в коне мне не известен, но то, что его там полно - не сомневаюсь.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 13 лис, 2021 12:05, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:49

  deneg net написав:Квесторе_поверніться
Ну, кто заливает понятно. Это два днепровских миллионера: Мишалов и Ермолаев. Вопрос зачем?

НБУ і має точно встановити шо за схеми.
Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть.
А закону про коїни немає.
Банка нічого не порушувала.
Козарлюга виявиться правий. :)
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