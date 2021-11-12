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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1031103210331034 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 63 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 12 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 35% 22 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 19 Всього голосів : 63 Додано: Суб 13 лис, 2021 12:29 Квесторе_поверніться написав: НБУ і має точно встановити шо за схеми.

Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть.

А закону про коїни немає.

Банка нічого не порушувала.

Козарлюга виявиться правий. НБУ і має точно встановити шо за схеми.Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть.А закону про коїни немає.Банка нічого не порушувала.Козарлюга виявиться правий.

А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо. Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг. Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто... Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!! Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету. А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо.Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг.Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто...Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!!Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29733 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2119 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1031103210331034 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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