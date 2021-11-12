А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо. Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг. Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто... Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!! Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету.