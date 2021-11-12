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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:29

  Квесторе_поверніться написав:НБУ і має точно встановити шо за схеми.
Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть.
А закону про коїни немає.
Банка нічого не порушувала.
Козарлюга виявиться правий. :)

А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо. :) Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг. :) Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто... :mrgreen: Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!! :D Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету. І фантики не можна моніторити.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:10

Интересно, введут ли ВА до нового года...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:04

  lloydbanksua написав:Интересно, введут ли ВА до нового года...

Шатай шайтанбанку! :)
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 29737
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 2218 раз.
 
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  #<1 ... 1031103210331034
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Конкорд (10333)
13.11.2021 14:04
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