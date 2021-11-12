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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1031103210331034 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 63 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 12 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 5% 3 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 11% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 35% 22 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 19 Всього голосів : 63 Додано: Суб 13 лис, 2021 12:29 Квесторе_поверніться написав: НБУ і має точно встановити шо за схеми.

Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть.

А закону про коїни немає.

Банка нічого не порушувала.

Козарлюга виявиться правий. НБУ і має точно встановити шо за схеми.Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть.А закону про коїни немає.Банка нічого не порушувала.Козарлюга виявиться правий.

А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо. Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг. Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто... Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!! Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету. І фантики не можна моніторити. А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо.Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг.Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто...Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!!Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету. І фантики не можна моніторити. Козак-характерник 2

Повідомлень: 29736 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2119 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 13:10 Интересно, введут ли ВА до нового года... lloydbanksua

Повідомлень: 835 З нами з: 22.04.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 14:20 lloydbanksua написав: Интересно, введут ли ВА до нового года... Интересно, введут ли ВА до нового года...

Тут не все так просто.

Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні.

Це з однієї сторони.

З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні?

Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть.

З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень.

Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика. Тут не все так просто.Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні.Це з однієї сторони.З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні?Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть.З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень.Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика. Квесторе_поверніться Повідомлень: 38032 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 14:25 Re: Конкорд Козак-характерник написав: Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!! Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!!

Закон про коїни не читав. Але він вже десь на виході...будем подивитись як там збираються регулювати.

Як на мене ловив би момент де коїни в фіат переводили б чи в товар і там обілечував би. Закон про коїни не читав. Але він вже десь на виході...будем подивитись як там збираються регулювати.Як на мене ловив би момент де коїни в фіат переводили б чи в товар і там обілечував би. Квесторе_поверніться Повідомлень: 38032 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 14:45 Flamingo написав: Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель Большинство внутренних документов подписывается наложением ЕЦП (с недавних пор КЭП) непосредственно на электронный носитель

Тобто НБУ зливає внутрішні документи у москальскі провладні ЗМІ? І найцікавіший з них стосується банки на три відділення? Тобто НБУ зливає внутрішні документи у москальскі провладні ЗМІ? І найцікавіший з них стосується банки на три відділення? klug Повідомлень: 6323 З нами з: 18.08.14 Подякував: 277 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 14:49 IMPRINTER написав: ... я просто перепостил, что пишут про коня в контексте развития ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - а правда это или нет - я не знаю ... но как всегда скорей всего она посредине ... то, что конь - это отстойник это было ясно всегда и что Аполлоныч (который сам к коню пришел после работы в банке АКТА, закрытым за то, что это была тупо мойка и ответсввенное лицо за финмон должно было на всю жизщнь получить волчий билет - он гостеприимно осел у коня). Он задрачивал честныых свиней при этом покрывал соседские махинации - в этом тоже не сомневаюсь, а уровень этих махинаций мне не известен. Любой частный банк украинского собственника - это мойка. Их задача - обслуживание незаконных схем их акционеров, а банковская дейтельность с оленями просто как прикрытие. Уровень схематоза в коне мне не известен, но то, что его там полно - не сомневаюсь. ... я просто перепостил, что пишут про коня в контексте развития ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - а правда это или нет - я не знаю ... но как всегда скорей всего она посредине ... то, что конь - это отстойник это было ясно всегда и что Аполлоныч (который сам к коню пришел после работы в банке АКТА, закрытым за то, что это была тупо мойка и ответсввенное лицо за финмон должно было на всю жизщнь получить волчий билет - он гостеприимно осел у коня). Он задрачивал честныых свиней при этом покрывал соседские махинации - в этом тоже не сомневаюсь, а уровень этих махинаций мне не известен. Любой частный банк украинского собственника - это мойка. Их задача - обслуживание незаконных схем их акционеров, а банковская дейтельность с оленями просто как прикрытие. Уровень схематоза в коне мне не известен, но то, что его там полно - не сомневаюсь.

Разве только наши? Регулярно всякие BNP, Intesa, Credit Suisse и большинство из топ-100 транснациональных банков платят штрафы, аналогичные этим:

Банки Credit Suisse и VTB Capital согласились выплатить штрафы и проценты по делу о займах, которые привели к дефолту Мозамбика



Лондонский банк VTB Capital, дочерняя структура банка ВТБ, договорился об урегулировании претензий американского регулятора — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), выплатив $6 млн по делу о размещении облигаций Мозамбика. По этому же делу банк Credit Suisse согласился выплатить властям США и Великобритании почти $475 млн, в том числе почти $100 млн — SEC. Сообщение об урегулировании претензий опубликовано на сайте SEC.



Комиссия посчитала, что Credit Suisse мошенническим путем ввел в заблуждение инвесторов и нарушил закон о коррупции за рубежом (FCPA) при привлечении более $1 млрд. Эти средства были использованы для схемы скрытого погашения задолженности, выплаты откатов бывшим инвестиционным банкирам Credit Suisse, которые сейчас вместе с посредниками проходят по делу обвиняемыми, а также подкупа коррумпированных правительственных чиновников Мозамбика.



SEC установила, что предложения для инвесторов Credit Suisse скрывали лежащую в основе коррупцию и ложно утверждали, что вырученные средства помогут развитию индустрии ловли тунца в Мозамбике. Credit Suisse не раскрыл полный объем и характер задолженности Мозамбика, а также риск дефолта, связанный с этими сделками, посчитали в SEC.

Лондонская дочерняя компания ВТБ отдельно согласилась выплатить более $6 млн для урегулирования обвинений SEC, связанных с ее ролью в введении инвесторов в заблуждение при втором размещении облигаций Мозамбика в 2016 году. Предложение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволило инвесторам обменять свои ноты на новые суверенные облигации, выпущенные непосредственно правительством Мозамбика. Но SEC обнаружила, что материалы предложения, распространяемые и продаваемые Credit Suisse и VTB Capital, не раскрывали истинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по облигациям.



Мозамбик объявил дефолт после того, как был раскрыт весь объем «секретного долга».



В сообщении говорится, что VTB Capital согласился выплатить более $2,4 млн в качестве компенсации и процентов, а также штраф в размере $4 млн, не признавая и не отрицая выводов SEC.



В январе 2019 года три экс-банкира Credit Suisse Group AG были арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме. Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.



В 2013–2014 годах Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Средства получили госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году. В том же году Мозамбик объявил дефолт по этим обязательствам.



https://www.rbc.ru/business/19/10/2021/616f14599a7947019c5d92ef Разве только наши? Регулярно всякие BNP, Intesa, Credit Suisse и большинство из топ-100 транснациональных банков платят штрафы, аналогичные этим: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15510 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8639 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 15:40 Квесторе_поверніться написав: Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика. Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика.

В любом случае, если слухи правда, это уголовное преступление, за которое как банк, так и должностные лица обязаны понести наказание. Но с учётом, что мы живём в Украине... рассчитывать на справедливое решение не приходится. В любом случае, если слухи правда, это уголовное преступление, за которое как банк, так и должностные лица обязаны понести наказание. Но с учётом, что мы живём в Украине... рассчитывать на справедливое решение не приходится. lloydbanksua

Повідомлень: 835 З нами з: 22.04.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45 lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться написав: Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика. Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика.

В любом случае, если слухи правда, это уголовное преступление, за которое как банк, так и должностные лица обязаны понести наказание. Но с учётом, что мы живём в Украине... рассчитывать на справедливое решение не приходится. В любом случае, если слухи правда, это уголовное преступление, за которое как банк, так и должностные лица обязаны понести наказание. Но с учётом, что мы живём в Украине... рассчитывать на справедливое решение не приходится.

Так категорично не стверджував би про кримінал.

Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати.

Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві.

Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє. Так категорично не стверджував би про кримінал.Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати.Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві.Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє. Квесторе_поверніться Повідомлень: 38032 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1031103210331034 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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