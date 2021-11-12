Квесторе_поверніться написав:НБУ і має точно встановити шо за схеми. Якщо відмив іде через коїни то кінців не знайдуть. А закону про коїни немає. Банка нічого не порушувала. Козарлюга виявиться правий.
А як можна регулювати те, що знаходиться за межами твого впливу? Як можна класифікувати коїни? Лише як товар (фішки) для гри в онлайн-казіно. Фішки, а не гроші. Звичайна покупка товару: ігрових фішек, а не перекази. Придбавали якісь невідомі фішечки для гри на зарубіжних площадках, гралися, програвали, тасували одну фішку на іншу - невідомо. Програли і нема більше фішок, щоб предявити на фінмоніторинг. Та фішки і не можна моніторити, це не гроші. Піди - перевір, коли вже пусто... Поки фішки знов не перетворяться на гроші, нема чого моніторити. Моніторити фішки? Бу-га-га!! Придбав за свої гроші фішки для гри в онлайн-казіно, програв і баста! Запитуйте в казіно, де гроші програні. Або простіше - просто втратив фішки. Немає в нашому правовому полі поняття - криптовалюта. Це сленгове слово для визначення онлайн-фантиків, що тасуються в інтернеті невідомо для чого. Людині не можна заборонити просрати свої гроші на фантики з інтернету. І фантики не можна моніторити.
lloydbanksua написав:Интересно, введут ли ВА до нового года...
Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика.
IMPRINTER написав:... я просто перепостил, что пишут про коня в контексте развития ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время - а правда это или нет - я не знаю ... но как всегда скорей всего она посредине ... то, что конь - это отстойник это было ясно всегда и что Аполлоныч (который сам к коню пришел после работы в банке АКТА, закрытым за то, что это была тупо мойка и ответсввенное лицо за финмон должно было на всю жизщнь получить волчий билет - он гостеприимно осел у коня). Он задрачивал честныых свиней при этом покрывал соседские махинации - в этом тоже не сомневаюсь, а уровень этих махинаций мне не известен. Любой частный банк украинского собственника - это мойка. Их задача - обслуживание незаконных схем их акционеров, а банковская дейтельность с оленями просто как прикрытие. Уровень схематоза в коне мне не известен, но то, что его там полно - не сомневаюсь.
Разве только наши? Регулярно всякие BNP, Intesa, Credit Suisse и большинство из топ-100 транснациональных банков платят штрафы, аналогичные этим:
Банки Credit Suisse и VTB Capital согласились выплатить штрафы и проценты по делу о займах, которые привели к дефолту Мозамбика
Лондонский банк VTB Capital, дочерняя структура банка ВТБ, договорился об урегулировании претензий американского регулятора — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), выплатив $6 млн по делу о размещении облигаций Мозамбика. По этому же делу банк Credit Suisse согласился выплатить властям США и Великобритании почти $475 млн, в том числе почти $100 млн — SEC. Сообщение об урегулировании претензий опубликовано на сайте SEC.
Комиссия посчитала, что Credit Suisse мошенническим путем ввел в заблуждение инвесторов и нарушил закон о коррупции за рубежом (FCPA) при привлечении более $1 млрд. Эти средства были использованы для схемы скрытого погашения задолженности, выплаты откатов бывшим инвестиционным банкирам Credit Suisse, которые сейчас вместе с посредниками проходят по делу обвиняемыми, а также подкупа коррумпированных правительственных чиновников Мозамбика.
SEC установила, что предложения для инвесторов Credit Suisse скрывали лежащую в основе коррупцию и ложно утверждали, что вырученные средства помогут развитию индустрии ловли тунца в Мозамбике. Credit Suisse не раскрыл полный объем и характер задолженности Мозамбика, а также риск дефолта, связанный с этими сделками, посчитали в SEC. Лондонская дочерняя компания ВТБ отдельно согласилась выплатить более $6 млн для урегулирования обвинений SEC, связанных с ее ролью в введении инвесторов в заблуждение при втором размещении облигаций Мозамбика в 2016 году. Предложение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволило инвесторам обменять свои ноты на новые суверенные облигации, выпущенные непосредственно правительством Мозамбика. Но SEC обнаружила, что материалы предложения, распространяемые и продаваемые Credit Suisse и VTB Capital, не раскрывали истинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по облигациям.
Мозамбик объявил дефолт после того, как был раскрыт весь объем «секретного долга».
В сообщении говорится, что VTB Capital согласился выплатить более $2,4 млн в качестве компенсации и процентов, а также штраф в размере $4 млн, не признавая и не отрицая выводов SEC.
В январе 2019 года три экс-банкира Credit Suisse Group AG были арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме. Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.
В 2013–2014 годах Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Средства получили госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году. В том же году Мозамбик объявил дефолт по этим обязательствам.
Квесторе_поверніться написав: Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика.
В любом случае, если слухи правда, это уголовное преступление, за которое как банк, так и должностные лица обязаны понести наказание. Но с учётом, что мы живём в Украине... рассчитывать на справедливое решение не приходится.
Квесторе_поверніться написав: Тут не все так просто. Намите бабло вкладають в ОВДП і депозитні сертифікати НБУ. Підставляють плече Неньці Україні. Це з однієї сторони. З другої сторони яке діло московитам шо робиться в дрібній банці в Україні? Видно бабло повз них в Україну тече. Закриють банку - їм потече...мабуть. З третьої сторони НБУ, за певну мзду, може на це все закрити очі не знайшовши порушень. Так шо СоСо це вже птаха високого польоту, геополітика.
В любом случае, если слухи правда, это уголовное преступление, за которое как банк, так и должностные лица обязаны понести наказание. Но с учётом, что мы живём в Украине... рассчитывать на справедливое решение не приходится.
Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.
Квесторе_поверніться написав: Так категорично не стверджував би про кримінал. Можливо СоСо на передових рубежах цифрових технологій і його досвід слід вивчати і переймати. Єдине шо пересічні фізики для банки стали нецікаві. Але це вже з опери шо ситий голодного не розуміє.
Может быть да, не стоит торопиться с выводами. Но дыма без огня не бывает, репутация подмочена. Поэтому держать депо у них как-то желание пропало (за "улучшен е" тариф вообще молчу).