Всегда так было.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 05:50
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:35
по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это
Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:27
точно всегда было
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:07
господа коневоды, подскажите, а эта "Дебетная" просто так открывается или тока под депо?
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:09
Re: Конкорд
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