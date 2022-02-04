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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1040104110421043

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 05:50

  IMPRINTER написав:смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?

Всегда так было.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:35

  lloydbanksua написав:
  IMPRINTER написав:смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?

Всегда так было.


по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:27

  IMPRINTER написав:
  lloydbanksua написав:
  IMPRINTER написав:смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?

Всегда так было.


по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это

точно всегда было
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:07

господа коневоды, подскажите, а эта "Дебетная" просто так открывается или тока под депо?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38360
З нами з: 06.08.09
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:09

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:тока под депо?
тока так
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Повідомлень: 2153
З нами з: 02.07.09
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  #<1 ... 1040104110421043
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