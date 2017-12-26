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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:51

Re: БМ БАНК

Стабильность.Зображення
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:51

  lubopytnaya написав:Еле нашла эту ветку. Аж на третьей странице форума "обслужмвание в банках".
С 8 декабря никто тут ничего не пишет.
Забастовка? :D

Все платит, отделения сокращены максимально, ставки без изменений. О чем писать?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:04

  lubopytnaya написав:Еле нашла эту ветку. Аж на третьей странице форума "обслужмвание в банках".
С 8 декабря никто тут ничего не пишет.
Забастовка? :D

каждый решает сам
до 300 000 грн еще можно , но больше - анкетирование неудобное
никому не верю
sens
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