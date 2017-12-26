|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:51
Re: БМ БАНК
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:51
Все платит, отделения сокращены максимально, ставки без изменений. О чем писать?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 27 гру, 2017 19:04
каждый решает сам
до 300 000 грн еще можно , но больше - анкетирование неудобное
никому не верю
реклама
|