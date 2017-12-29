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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2017 13:07
Отримав рекомендований лист. Подумав, що Санта Клаус подаруночок козакові надіслав. Виявилося, що БМ повідомив про зміну депозитного рахунку...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 30 гру, 2017 18:54
БМ банк розпродує майно із закритих відділень -
крім звичайної офісної утварі
продає навіть банкомати
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