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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 13:07

Отримав рекомендований лист. Подумав, що Санта Клаус подаруночок козакові надіслав. :P Виявилося, що БМ повідомив про зміну депозитного рахунку... :(
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 18:54

БМ банк розпродує майно із закритих відділень -

http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2400

крім звичайної офісної утварі
продає навіть банкомати :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:00

  cds77 написав:
  lubopytnaya написав:Еле нашла эту ветку. Аж на третьей странице форума "обслужмвание в банках".
С 8 декабря никто тут ничего не пишет.
Забастовка? :D

И так ставки не блистали, а теперь и подавно
http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_09_01_2018.pdf
29.12.2017
Уважаемые Клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что с 09.01.2018 года изменяются условия по вкладам, а именно снижаются процентные ставки по всем срочным вкладам для физических лиц.


На кой он кому нужен, даже пополнить карту безналом без комиссии нельзя, и это при единственном в городе отделении.

А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить.
Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:11

  Анюта написав:
  cds77 написав:
  lubopytnaya написав:Еле нашла эту ветку. Аж на третьей странице форума "обслужмвание в банках".
С 8 декабря никто тут ничего не пишет.
Забастовка? :D

И так ставки не блистали, а теперь и подавно
http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_09_01_2018.pdf
29.12.2017
Уважаемые Клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что с 09.01.2018 года изменяются условия по вкладам, а именно снижаются процентные ставки по всем срочным вкладам для физических лиц.


На кой он кому нужен, даже пополнить карту безналом без комиссии нельзя, и это при единственном в городе отделении.

А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить.
Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.

рекомендованные получал в декабре от БМ и ВТБ , так что Банк держит репутацию
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:05

  Анюта написав:
  cds77 написав:
  lubopytnaya написав:Еле нашла эту ветку. Аж на третьей странице форума "обслужмвание в банках".
С 8 декабря никто тут ничего не пишет.
Забастовка? :D

И так ставки не блистали, а теперь и подавно
http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_09_01_2018.pdf
29.12.2017
Уважаемые Клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что с 09.01.2018 года изменяются условия по вкладам, а именно снижаются процентные ставки по всем срочным вкладам для физических лиц.


На кой он кому нужен, даже пополнить карту безналом без комиссии нельзя, и это при единственном в городе отделении.

А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить.
Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.

Думал вернуться 19.12,так за пару дней до этой даты снизили ставки. Значит так и должно было быть. Не уговаривать же взять деньги.)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:50

Re: БМ БАНК

  LuckyG написав:Не уговаривать же взять деньги.)
ну да - ну да ) креативно в прокредите - заплати за грн счет 100 грн и еще 50 грн за валюту и вкладывай без пополнения всего под 3% , вот есть альтернатива http://altbank.ua/for-individuals , З 03 січня 2018р. для фізичних осіб будуть діяти наступні ставки: " Вклад фізичної особи з поповненням " 4,5 % в юсд и 4% в евро
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:51

  sens написав:
  Анюта написав:А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить.
Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.

рекомендованные получал в декабре от БМ и ВТБ , так что Банк держит репутацию

да это я знаю,не хотелось бы уходить ну уж слишком обломали они в этот раз.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:54

Re: БМ БАНК

  Анюта написав:ну уж слишком обломали они в этот раз.
мне например также не хватает 31,5% платинума , 29,2 Аванта и ( или ) 26% Аркада ... Рынок диктует свое
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:55

Re: БМ БАНК

Всех с наступающим Новым Годом поздравляю!
Всем Нам Мира и Добра!
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:57

  Анюта написав:Всех с наступающим Новым Годом поздравляю!
Всем Нам Мира и Добра!

и криптовалюты по низкому курсу :mrgreen:
никому не верю
sens
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