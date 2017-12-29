Отримав рекомендований лист. Подумав, що Санта Клаус подаруночок козакові надіслав. Виявилося, що БМ повідомив про зміну депозитного рахунку...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
29.12.2017 Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что с 09.01.2018 года изменяются условия по вкладам, а именно снижаются процентные ставки по всем срочным вкладам для физических лиц.
На кой он кому нужен, даже пополнить карту безналом без комиссии нельзя, и это при единственном в городе отделении.
А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить. Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.
29.12.2017 Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что с 09.01.2018 года изменяются условия по вкладам, а именно снижаются процентные ставки по всем срочным вкладам для физических лиц.
На кой он кому нужен, даже пополнить карту безналом без комиссии нельзя, и это при единственном в городе отделении.
А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить. Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.
рекомендованные получал в декабре от БМ и ВТБ , так что Банк держит репутацию
29.12.2017 Уважаемые Клиенты! Обращаем Ваше внимание, что с 09.01.2018 года изменяются условия по вкладам, а именно снижаются процентные ставки по всем срочным вкладам для физических лиц.
На кой он кому нужен, даже пополнить карту безналом без комиссии нельзя, и это при единственном в городе отделении.
А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить. Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.
Думал вернуться 19.12,так за пару дней до этой даты снизили ставки. Значит так и должно было быть. Не уговаривать же взять деньги.)
ну да - ну да ) креативно в прокредите - заплати за грн счет 100 грн и еще 50 грн за валюту и вкладывай без пополнения всего под 3% , вот есть альтернатива http://altbank.ua/for-individuals , З 03 січня 2018р. для фізичних осіб будуть діяти наступні ставки: " Вклад фізичної особи з поповненням " 4,5 % в юсд и 4% в евро
Анюта написав:А мне на почту от них уведомления уже не приходят,скоро депо кончается,а тут такая радость подвалила,спасибо им,такое меня не устраивает,придётся уходить. Так любила этот банк,а оказалась любовь не взаимная.
рекомендованные получал в декабре от БМ и ВТБ , так что Банк держит репутацию
да это я знаю,не хотелось бы уходить ну уж слишком обломали они в этот раз.