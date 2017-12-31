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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 01:27

  BBC написав:
  LuckyG написав:Надежность Привата по гривне однозначно превосходит надежность БМ и странно слышать,что это не так.

Надежность Привата выше? Шутки ради Порошенко не подписал гарантии?

Я думаю что вы шутите,но если нет,то: причем здесь Порошенко,если Приват,как и БМ участник Фонда. Но докапитализации Привата в гривне практически неограничены,что по-моему очевидно. Как очевидны и все известные проблемы россбанков в общем и БМ в частности. У меня все.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 01:56

  LuckyG написав:
  BBC написав:
  LuckyG написав:Надежность Привата по гривне однозначно превосходит надежность БМ и странно слышать,что это не так.

Надежность Привата выше? Шутки ради Порошенко не подписал гарантии?

Я думаю что вы шутите,но если нет,то: причем здесь Порошенко,если Приват,как и БМ участник Фонда. Но докапитализации Привата в гривне практически неограничены,что по-моему очевидно. Как очевидны и все известные проблемы россбанков в общем и БМ в частности. У меня все.

смешно.
с новым годом!!!
Анюта
 
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  #<1 ... 434435436437
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