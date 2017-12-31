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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 01:27
BBC написав: LuckyG написав:
Надежность Привата по гривне однозначно превосходит надежность БМ и странно слышать,что это не так.
Надежность Привата выше? Шутки ради Порошенко не подписал гарантии?
Я думаю что вы шутите,но если нет,то: причем здесь Порошенко,если Приват,как и БМ участник Фонда. Но докапитализации Привата в гривне практически неограничены,что по-моему очевидно. Как очевидны и все известные проблемы россбанков в общем и БМ в частности. У меня все.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 01:56
LuckyG написав: BBC написав: LuckyG написав:
Надежность Привата по гривне однозначно превосходит надежность БМ и странно слышать,что это не так.
Надежность Привата выше? Шутки ради Порошенко не подписал гарантии?
Я думаю что вы шутите,но если нет,то: причем здесь Порошенко,если Приват,как и БМ участник Фонда. Но докапитализации Привата в гривне практически неограничены,что по-моему очевидно. Как очевидны и все известные проблемы россбанков в общем и БМ в частности. У меня все.
смешно.
с новым годом!!!
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