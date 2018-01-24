Додано: Сер 24 січ, 2018 14:44

Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.

Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.

Всё чино, благородно.

Кто не пьёт, тот не рискует.