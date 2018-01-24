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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 14:39
Фантом написав:
Пришла СМС, что единственное отделение в Виннице закрывается.
Представитель, по срокам не сориентируете?
Заодно и по регионам. Неужели вслед за ВТБ?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:44
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:30
Фантом написав:
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Не считая того, что Свифт за счет банка только на три банка Аккорд, Мотор Сич, Украинский Капитал
. Два первые в городе не представлены (((. Остается единственный вариант, и довольно сомнительный.
Информация из отделения, которую подтвердили на ГЛ.
Может офпред внесет ясность?
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AlexTk
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:38
AlexTk написав: Фантом написав:
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Не считая того, что Свифт за счет банка только на три банка Аккорд, Мотор Сич, Украинский Капитал
. Два первые в городе не представлены (((. Остается единственный вариант, и довольно сомнительный.
Информация из отделения, которую подтвердили на ГЛ.
Может офпред внесет ясность?
Я так понял в закрывающихся отделениях БМ банка, открываются отделения Украинского Капитала. В нашем городе так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:54
Фантом написав: AlexTk написав: Фантом написав:
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Не считая того, что Свифт за счет банка только на три банка Аккорд, Мотор Сич, Украинский Капитал
. Два первые в городе не представлены (((. Остается единственный вариант, и довольно сомнительный.
Информация из отделения, которую подтвердили на ГЛ.
Может офпред внесет ясность?
Я так понял в закрывающихся отделениях БМ банка, открываются отделения Украинского Капитала. В нашем городе так.
Мы из одного города ) Укркапитал - банк не для валюты. А выйти без потерь из БМ не получается. Либо поездка в Киев. Благородством точно не пахнет )
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AlexTk
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:01
AlexTk написав:
Мы из одного города ) Укркапитал - банк не для валюты. А выйти без потерь из БМ не получается. Либо поездка в Киев. Благородством точно не пахнет )
Я б рискнул, это ж не депозит открывать. Сколько там те доллары пролежат? Пару дней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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