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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 14:39
Фантом написав:
Пришла СМС, что единственное отделение в Виннице закрывается.
Представитель, по срокам не сориентируете?
Заодно и по регионам. Неужели вслед за ВТБ?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:44
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:30
Фантом написав:
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Не считая того, что Свифт за счет банка только на три банка Аккорд, Мотор Сич, Украинский Капитал
. Два первые в городе не представлены (((. Остается единственный вариант, и довольно сомнительный.
Информация из отделения, которую подтвердили на ГЛ.
Может офпред внесет ясность?
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AlexTk
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:38
AlexTk написав: Фантом написав:
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Не считая того, что Свифт за счет банка только на три банка Аккорд, Мотор Сич, Украинский Капитал
. Два первые в городе не представлены (((. Остается единственный вариант, и довольно сомнительный.
Информация из отделения, которую подтвердили на ГЛ.
Может офпред внесет ясность?
Я так понял в закрывающихся отделениях БМ банка, открываются отделения Украинского Капитала. В нашем городе так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:54
Фантом написав: AlexTk написав: Фантом написав:
Все валютные депо до 5000 у.е. закрывают без потери процентов.
Если больше, то предлагают выход бесплатным Свифтом по окончанию депозита.
Всё чино, благородно.
Не считая того, что Свифт за счет банка только на три банка Аккорд, Мотор Сич, Украинский Капитал
. Два первые в городе не представлены (((. Остается единственный вариант, и довольно сомнительный.
Информация из отделения, которую подтвердили на ГЛ.
Может офпред внесет ясность?
Я так понял в закрывающихся отделениях БМ банка, открываются отделения Украинского Капитала. В нашем городе так.
Мы из одного города ) Укркапитал - банк не для валюты. А выйти без потерь из БМ не получается. Либо поездка в Киев. Благородством точно не пахнет )
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AlexTk
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Додано: Сер 24 січ, 2018 18:01
AlexTk написав:
Мы из одного города ) Укркапитал - банк не для валюты. А выйти без потерь из БМ не получается. Либо поездка в Киев. Благородством точно не пахнет )
Я б рискнул, это ж не депозит открывать. Сколько там те доллары пролежат? Пару дней.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 24 січ, 2018 21:15
AlexTk написав:
Укркапитал - банк не для валюты. А выйти без потерь из БМ не получается. Либо поездка в Киев.
Так можно же не выходить из БМ - он для валюты. По окончании депозита просто переоформить вклад в ИБ на новый срок - и никуда не надо ехать.
А съездить в Киев вы всегда успеете...
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 24 січ, 2018 21:40
lubopytnaya написав: AlexTk написав:
Укркапитал - банк не для валюты. А выйти без потерь из БМ не получается. Либо поездка в Киев.
Так можно же не выходить из БМ - он для валюты. По окончании депозита просто переоформить вклад в ИБ на новый срок - и никуда не надо ехать.
А съездить в Киев вы всегда успеете...
Чтобы последовать Вашему совету, надо сейчас, за 4 месяца до окончания депозита закладываться на его пролонгацию. Я для себя считаю это маловероятным.
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AlexTk
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Додано: Чет 25 січ, 2018 06:54
Фантом написав:
Пришла СМС, что единственное отделение в Виннице закрывается.
Представитель, по срокам не сореентируете?
До уваги Клієнтів АТ «БМ БАНК»
Провівши ретельний аналіз різних напрямів у сфері банківських послуг, а також ролі окремих регіональних відділень в діяльності Банку в цілому, Спостережною Радою Банку було прийнято рішення про додаткову оптимізації бізнесу та реструктуризацію мережі продажів в деяких регіонах України (Протокол №1 від 15.01.2018р.)
В зв’язку з цим повідомляємо Вам, що 28.02.2018 року закриваються наступні відділення:
- відділення №1 АТ «БМ БАНК» м. Вінниця;
- відділення №21 АТ «БМ БАНК» м. Полтава;
- відділення №36 АТ «БМ БАНК» м. Суми;
- відділення №44 АТ «БМ БАНК» м. Миколаїв.
Останній робочий день каси вищезазначених відділень - 09.02.2018р.
Подальше обслуговування клієнтів відділень №1 АТ «БМ БАНК» м. Вінниця, №21 м. Полтава, №36 м. Суми, №44 м. Миколаїв - буде здійснюватись у Центральному відділенні АТ «БМ БАНК» м. Київ, що розташоване за адресою м. Київ, бул. Т.Шевченка, 37/122.
В разі, якщо Ви бажаєте обслуговуватись у іншому відділенні Банку, Вам необхідно в термін до 07.02.2018р. звернутись до Відділення у Вашому місті та оформити відповідну заяву.
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anikola13
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Додано: Чет 25 січ, 2018 07:32
Никто не разбирался хотя бы поверхностно?
24.01.2018
Уважаемые Клиенты!
Сообщаем Вам, что с 5 февраля 2018 вступает в действие новая редакция «Правил и условий предоставления банковских услуг для клиентов-физических лиц в АО «БМ БАНК», Публичного предложения (оферты). Изменения связаны с актуализацией некоторых особенностей операций по карточным счетам.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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