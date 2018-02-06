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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:14

Re: БМ БАНК

  BBC написав:Ще на ВТБ вихід безкоштовно

актуально мабуть лише для Кийова...
решта мереж згортається в лютому
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:22

  greenozon написав:
  BBC написав:Ще на ВТБ вихід безкоштовно

актуально мабуть лише для Кийова...
решта мереж згортається в лютому

Я б не став відкидати як варіант через ВТБ транзитом. Але ж ВТБ у БМ банку чомусь не пропонують...
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:40

  greenozon написав:
  BBC написав:Ще на ВТБ вихід безкоштовно

актуально мабуть лише для Кийова...
решта мереж згортається в лютому

ВТБ сам сегодня есть,а завтра "оптимизация".
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:19

Re: БМ БАНК

Можно сказать все..хороший был банк, с 2009 ни одной претензии http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2406
dexter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:27

  dexter написав:Можно сказать все..хороший был банк, с 2009 ни одной претензии http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2406

Печально.
"Реформы идут", экономика скукоживается, банкам скоро некого обслуживать будет, и банки (да и другие организации) - уходят :(
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:42

  Грйс-мэн написав:
  dexter написав:Можно сказать все..хороший был банк, с 2009 ни одной претензии http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2406

Печально.
"Реформы идут", экономика скукоживается, банкам скоро некого обслуживать будет, и банки (да и другие организации) - уходят :(

То, что мы сейчас наблюдаем на Украине это – масштабная, цивилизационная катастрофа на отдельно взятой территории. Гибель государства, финансово-экономической системы, культуры, науки и пр. редуцировали массовое сознание к его изначальным, архаическим формам. То, что там происходит это – предельное упрощение мышления, поведения, культуры и деятельности (в том числе хозяйственной). Проще говоря – одичание…
dexter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 19:51

якщо коротко - все по плану
будується Хаз-ий Каганат 2.0
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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