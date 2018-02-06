актуально мабуть лише для Кийова...
решта мереж згортається в лютому
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:14
Re: БМ БАНК
актуально мабуть лише для Кийова...
решта мереж згортається в лютому
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:22
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:40
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:19
Re: БМ БАНК
Можно сказать все..хороший был банк, с 2009 ни одной претензии
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:27
Печально.
"Реформы идут", экономика скукоживается, банкам скоро некого обслуживать будет, и банки (да и другие организации) - уходят
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:42
То, что мы сейчас наблюдаем на Украине это – масштабная, цивилизационная катастрофа на отдельно взятой территории. Гибель государства, финансово-экономической системы, культуры, науки и пр. редуцировали массовое сознание к его изначальным, архаическим формам. То, что там происходит это – предельное упрощение мышления, поведения, культуры и деятельности (в том числе хозяйственной). Проще говоря – одичание…
Додано: Вів 06 лют, 2018 19:51
якщо коротко - все по плану
будується Хаз-ий Каганат 2.0
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
реклама
|