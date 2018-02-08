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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 23:45
т.е. остается одно отделение в Киеве и все - я верно понимаю?
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Додано: Сер 07 лют, 2018 07:21
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:55
Народ кто в курсе , в тех отделениях, что с марта закрываются
Отдают все депозиты даже неразрывные или только по сроку, а остальных после марта в Киев погонят ....
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:58
Зайшов свіфт від БМ на Приват. День в день. Дякую! Але чомусь лише тіло. Без відсотків. Чи то Приват ще не зарахував, чи можливо є обмеження НБУ добове на переказ?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:14
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