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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:45

т.е. остается одно отделение в Киеве и все - я верно понимаю?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 07:21

  IMPRINTER написав:т.е. остается одно отделение в Киеве и все - я верно понимаю?

да, во всяком случае пока хоть одно остается
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:55

Народ кто в курсе , в тех отделениях, что с марта закрываются
Отдают все депозиты даже неразрывные или только по сроку, а остальных после марта в Киев погонят ....
Наблюдатель2
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:58

Зайшов свіфт від БМ на Приват. День в день. Дякую! Але чомусь лише тіло. Без відсотків. Чи то Приват ще не зарахував, чи можливо є обмеження НБУ добове на переказ?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:14

  IMPRINTER написав:т.е. остается одно отделение в Киеве и все - я верно понимаю?

Чому одне 11-6=5 ...лишається відділень.
Квесторе_поверніться
 
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