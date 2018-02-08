Додано: Чет 08 лют, 2018 20:58

Зайшов свіфт від БМ на Приват. День в день. Дякую! Але чомусь лише тіло. Без відсотків. Чи то Приват ще не зарахував, чи можливо є обмеження НБУ добове на переказ?

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.