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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:50

  Михалыч написав:Мне вчера в Одессе сказали, что еще в Марфин можно. В другие банки платно - 0,5 % но минимум 20 $.


о, спасибо, Марфин ттт нормально функционирует.

накрайняк, конечно, и 30 баксов уплачу за Альфу без обид, ибо БМ радовал меня несколько лет душевным спокойствием и хорошими процентами.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:46

  Яша написав:А если в Аккорд введут ВА по западлу, "в процессе перевода средств", как разруливать? Типа сам виноват, заяву подписал?

В таком случае все "выплатит" фонд - в седьмую очередь.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:30

Снижение ставок?
Не могу прочитать табличку
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2407
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:38

BBC
Да там бред какой-то...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:53

Re: БМ БАНК

Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:58

  бульбик написав:Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)

отделения закрывают
все ОК
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:12

  бульбик написав:Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)

все хорошо, прекрасная маркиза...,
за исключеньем пустяка
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:44

Закрыл сегодня все счета. Сотрудники в тоске,не верили до последнего. Спасибо БМ за все хорошее,буду рад новой встрече если БС запустится снова.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:19

  Михалыч написав:...Мне вчера в Одессе сказали, что еще в Марфин можно...
С Марфин банком заключен договор до 30.11.2018 с последующей автопролонгацией на 3 месяца, если конечно, ни одна из сторон не будет возражать. С другими партнерами (Аккорд,УкрКапитал,Мотор) также скорее всего аналогичные договоры, или похожие. Но дело в том, что аналогичный договор был между ВТБ и БМ, который 29.12.2017 ВТБ решил нецелесообразным к продолжению. А у всех ли депозиты закончатся до означенной даты?
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:29

Re: БМ БАНК

в Харькове подписывать допсогл в офисе БМ.Партнеры Аккорд и Марфин.Можно разорвать досрочно без потери % и свифтовать за деньги куда хотите.
Яша
 
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