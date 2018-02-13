БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:50
Михалыч написав:
Мне вчера в Одессе сказали, что еще в Марфин можно. В другие банки платно - 0,5 % но минимум 20 $.
о, спасибо, Марфин ттт нормально функционирует.
накрайняк, конечно, и 30 баксов уплачу за Альфу без обид, ибо БМ радовал меня несколько лет душевным спокойствием и хорошими процентами.
Arien
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:46
Яша написав:
А если в Аккорд введут ВА по западлу, "в процессе перевода средств", как разруливать? Типа сам виноват, заяву подписал?
В таком случае все "выплатит" фонд - в седьмую очередь.
guntherhouse777
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Додано: Вів 13 лют, 2018 10:30
Снижение ставок?
Не могу прочитать табличку
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2407
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лют, 2018 10:38
BBC Да там бред какой-то...
Vorlon
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Додано: Вів 13 лют, 2018 11:53
Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)
бульбик
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Додано: Вів 13 лют, 2018 11:58
бульбик написав:
Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)
отделения закрывают
все ОК
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 13 лют, 2018 12:12
бульбик написав:
Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)
все хорошо, прекрасная маркиза...,
за исключеньем пустяка
Stringer
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Додано: Вів 13 лют, 2018 12:44
Закрыл сегодня все счета. Сотрудники в тоске,не верили до последнего. Спасибо БМ за все хорошее,буду рад новой встрече если БС запустится снова.
LuckyG
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Додано: Вів 13 лют, 2018 14:19
Михалыч написав:
...Мне вчера в Одессе сказали, что еще в Марфин можно...
С Марфин банком заключен договор до 30.11.2018 с последующей автопролонгацией на 3 месяца, если конечно, ни одна из сторон не будет возражать. С другими партнерами (Аккорд,УкрКапитал,Мотор) также скорее всего аналогичные договоры, или похожие. Но дело в том, что аналогичный договор был между ВТБ и БМ, который 29.12.2017 ВТБ решил нецелесообразным к продолжению. А у всех ли депозиты закончатся до означенной даты?
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v-m-
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:29
в Харькове подписывать допсогл в офисе БМ.Партнеры Аккорд и Марфин.Можно разорвать досрочно без потери % и свифтовать за деньги куда хотите.
Яша
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