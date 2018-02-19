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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:24
THB написав:
Яша написав:THB
задал такой же вопрос горячей линии.Сказали всё сделают сами в офисе БМ. Переспросил,ответили "в банкпартнер идти не надо". Они там чего,совсем отмороженные ...
Открыл в марфине счет - дали большую бумажку с адресом свифт и № счета. В БМ еще не был - разговаривал по тел. с отделением.
в марфине счет стоит денег или бесплатно?
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Яша
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:02
Яша написав: THB написав:
Яша написав:THB
задал такой же вопрос горячей линии.Сказали всё сделают сами в офисе БМ. Переспросил,ответили "в банкпартнер идти не надо". Они там чего,совсем отмороженные ...
Открыл в марфине счет - дали большую бумажку с адресом свифт и № счета. В БМ еще не был - разговаривал по тел. с отделением.
в марфине счет стоит денег или бесплатно?
Открыли утром тек.счет в Марфине бесплатно, хотя в тарифах написано 55 грн.
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Muzzy
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:33
Stringer написав: бульбик написав:
Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)
все хорошо, прекрасная маркиза...,
за исключеньем пустяка
жаль Банк, могли бы конечно присоединить к ВТБ, чтобы сохранить клиентуру,
но решили "заморозить" до лучших времен. Что в принципе уже неплохо, значит питают хоть какие-то надежды.
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mike64
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Додано: Пон 19 лют, 2018 19:19
Вместе с закрытием отделений под раздачу попали и кредитные карты (кстати, были неплохие условия по грейсу). Кредитный лимит обнулили
. А кто абонку вернет?
За обычную дебетную я бы такие деньги за абонку не платил. Еще и взяли авансом за весь срок действия карты
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dreamer
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Додано: Пон 19 лют, 2018 19:24
dreamer написав:
Кредитный лимит обнулили
Мають право.
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Додано: Пон 19 лют, 2018 19:29
dreamer написав:
Еще и взяли авансом за весь срок действия карты
Через те й не люблю платні карти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 лют, 2018 22:25
dreamer написав:
Вместе с закрытием отделений под раздачу попали и кредитные карты (кстати, были неплохие условия по грейсу). Кредитный лимит обнулили
. А кто абонку вернет?
За обычную дебетную я бы такие деньги за абонку не платил. Еще и взяли авансом за весь срок действия карты
Неплохие - это как? 55 дней грейса без плюшек?
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