RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
БМ БАНК

БМ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:24

  THB написав:
  Яша написав:THB
задал такой же вопрос горячей линии.Сказали всё сделают сами в офисе БМ. Переспросил,ответили "в банкпартнер идти не надо". Они там чего,совсем отмороженные ...


Открыл в марфине счет - дали большую бумажку с адресом свифт и № счета. В БМ еще не был - разговаривал по тел. с отделением.

в марфине счет стоит денег или бесплатно?
Яша
 
Повідомлень: 581
З нами з: 10.04.07
Подякував: 43 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:02

  Яша написав:
  THB написав:
  Яша написав:THB
задал такой же вопрос горячей линии.Сказали всё сделают сами в офисе БМ. Переспросил,ответили "в банкпартнер идти не надо". Они там чего,совсем отмороженные ...


Открыл в марфине счет - дали большую бумажку с адресом свифт и № счета. В БМ еще не был - разговаривал по тел. с отделением.

в марфине счет стоит денег или бесплатно?

Открыли утром тек.счет в Марфине бесплатно, хотя в тарифах написано 55 грн.
Muzzy
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:33

  Stringer написав:
  бульбик написав:Ставки снижают.. Это ж хорошо. значит в банке всё хорошо:)

все хорошо, прекрасная маркиза...,
за исключеньем пустяка

жаль Банк, могли бы конечно присоединить к ВТБ, чтобы сохранить клиентуру,
но решили "заморозить" до лучших времен. Что в принципе уже неплохо, значит питают хоть какие-то надежды.
mike64
 
Повідомлень: 623
З нами з: 29.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:19

Так нечестно

Вместе с закрытием отделений под раздачу попали и кредитные карты (кстати, были неплохие условия по грейсу). Кредитный лимит обнулили :x . А кто абонку вернет?
За обычную дебетную я бы такие деньги за абонку не платил. Еще и взяли авансом за весь срок действия карты
dreamer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 07.07.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:24

Re: БМ БАНК

  dreamer написав:Кредитный лимит обнулили

Мають право.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23897
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:29

Re: БМ БАНК

  dreamer написав:Еще и взяли авансом за весь срок действия карты

Через те й не люблю платні карти ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7573
З нами з: 15.04.09
Подякував: 356 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:25

  dreamer написав:Вместе с закрытием отделений под раздачу попали и кредитные карты (кстати, были неплохие условия по грейсу). Кредитный лимит обнулили :x . А кто абонку вернет?
За обычную дебетную я бы такие деньги за абонку не платил. Еще и взяли авансом за весь срок действия карты

Неплохие - это как? 55 дней грейса без плюшек?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 443444445446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Google Feedfetcher, kostya77, Lost, octopus, ol_zy, wolt450, дядя Caша і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3003, 3004, 3005
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30048 3698434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 22:37
octopus
А-Банк 1 ... 944, 945, 946
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9452 1352366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 22:28
greenozon
ВТБ Банк 1 ... 1250, 1251, 1252
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12518 2426777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 22:11
vkladchiik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.