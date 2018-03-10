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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 07:40

Re: БМ БАНК

Печальная новость, значит денюжку в бакс и под матрас, ибо остальные это мошенники и кидалы
dexter
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:06

заначка матрасна небезпечна ібо
1) тримаючи дома можуть вкрасти
2) гроші не працюють, врахуйте що і валюта має річну інфляцію (3% в рік якщо не помиляюсь)

тому краще, якщо любите ру-банки дивіться на останніх із могікан (в кінці таблиці)

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

:wink:
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлень: 1739
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:17

В харьковское отд. БМ в апреле заезжает Марфин)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 33786
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5400 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:05

В Одессе Марфинов полно, обещают завезти Украинский Капитал
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
v-m-
 
Повідомлень: 104
З нами з: 22.02.13
Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:08

Может кому пригодится
https://vtb.ua/ru/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-kl-nt-v-shchodo-zm-ni-tarif-v-na-poslugi-banku-dlya-fiz-osib/
VTB Bank сообщает, что с 12.03.2018 года изменяются Тарифы на услуги Банка для физических лиц.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ ТАРИФ КОМЕНТАР
1.1. "Відкриття поточного рахунку в одній валюті:
UAH, USD, EUR, RUB, GBP, CHF"

1.1.3. для клієнтів ПАТ "БМ БАНК"
вартість послуги включена до вартості продукту
за умови надання документів (договір або виписка або довідка по будь-якому рахунку), оформлених в установленому порядку ПАТ «БМ БАНК»
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 09:35

  IMPRINTER написав:В харьковское отд. БМ в апреле заезжает Марфин)

только не марфин,а MTB. И хозяева теперь уже чисто украинские.Хоть бы до осени дожил...
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 02:58

Открыли утром тек.счет в Марфине бесплатно, хотя в тарифах написано 55 грн.


По информации от сотрудника отделения банка "БМ банк" открытие счёта БЕСПЛАТНО во всех трёх банках, с которыми у них заключены договора.

Интересен момент получения средств в банке "MARFIN BANK". По тарифам, согласно пункту 1.3.4, выплата иностранной валюты будет стоить 1% от суммы.
Согласно пункту 1.3.3 "Зачисление Входит в стоимость открытия счета".

Даже если оставить сумму "отлежаться" больше 31 дня, то даже в этом случае, согласно пункту 2.1.3, выплата вкладных средств будет стоить 0,5% от суммы.[/quote]Мне в Марфине когда открывал там счет сказали что снятие должно быть бесплатным. В БМ банке также пообещали бесплатное снятие. У кого какие есть мысли на этот счет?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:27

бесплатно, там есть специальные тарифы для клиентов БМ.
Lost
 
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