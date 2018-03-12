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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 07:40
Re: БМ БАНК
Печальная новость, значит денюжку в бакс и под матрас, ибо остальные это мошенники и кидалы
Додано: Нед 04 бер, 2018 11:06
заначка матрасна небезпечна ібо
1) тримаючи дома можуть вкрасти
2) гроші не працюють, врахуйте що і валюта має річну інфляцію (3% в рік якщо не помиляюсь)
тому краще, якщо любите ру-банки дивіться на останніх із могікан (в кінці таблиці)
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Додано: Сер 07 бер, 2018 15:17
В харьковское отд. БМ в апреле заезжает Марфин)
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Додано: Сер 07 бер, 2018 16:05
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Додано: Сер 07 бер, 2018 21:08
Может кому пригодится
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 08 бер, 2018 09:35
Додано: Нед 11 бер, 2018 02:58
По информации от сотрудника отделения банка "БМ банк" открытие счёта БЕСПЛАТНО во всех трёх банках, с которыми у них заключены договора.
Интересен момент получения средств в банке "MARFIN BANK". По тарифам, согласно пункту 1.3.4, выплата иностранной валюты будет стоить 1% от суммы.
Согласно пункту 1.3.3 "Зачисление Входит в стоимость открытия счета".
Даже если оставить сумму "отлежаться" больше 31 дня, то даже в этом случае, согласно пункту 2.1.3, выплата вкладных средств будет стоить 0,5% от суммы.[/quote]Мне в Марфине когда открывал там счет сказали что снятие должно быть бесплатным. В БМ банке также пообещали бесплатное снятие. У кого какие есть мысли на этот счет?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
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