greenozon написав:Новий файл депо ставок
http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_20_03_2018.pdf
12 місяців - строк пропав.
Банчик стільки не проживе мабуть.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:43
Банчик стільки не проживе мабуть.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11
надеюсь, что збіг дат не случаен
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
І трьох місяців не проживе...самоліквідується.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
а як же довгострокові депошки депо-людей?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|