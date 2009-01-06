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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:43

  greenozon написав:Новий файл депо ставок

http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_20_03_2018.pdf

12 місяців - строк пропав.

Банчик стільки не проживе мабуть.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11

  greenozon написав:Новий файл депо ставок
http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_20_03_2018.pdf
12 місяців - строк пропав.
[... діють з 20.03.2018]

надеюсь, что збіг дат не случаен
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17

  kreuz написав:
  greenozon написав:Новий файл депо ставок

http://www.bmbank.com.ua/files//Deposits_20_03_2018.pdf

12 місяців - строк пропав.

Банчик стільки не проживе мабуть.

І трьох місяців не проживе...самоліквідується.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21

а як же довгострокові депошки депо-людей?
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24

  greenozon написав:а як же довгострокові депошки депо-людей?
:)

Мусить віддати.
Коли Фінекс самоліквідовувався... передзвонили і запросили в відділення... депо достроково віддали без втрати нарахованих прОцентів.
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