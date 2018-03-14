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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:43
Банчик стільки не проживе мабуть.
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kreuz
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:11
надеюсь, что збіг дат не случаен
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v-m-
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:17
kreuz написав:
Банчик стільки не проживе мабуть.
І трьох місяців не проживе...самоліквідується.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:21
а як же довгострокові депошки депо-людей?
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greenozon
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24
greenozon написав:
а як же довгострокові депошки депо-людей?
Мусить віддати.
Коли Фінекс самоліквідовувався... передзвонили і запросили в відділення... депо достроково віддали без втрати нарахованих прОцентів.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:06
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
а як же довгострокові депошки депо-людей?
Мусить віддати.
Коли Фінекс самоліквідовувався... передзвонили і запросили в відділення... депо достроково віддали без втрати нарахованих прОцентів.
все летом получим от бм,кто в самом отделении,а кто нет
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:22
sens написав: Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
а як же довгострокові депошки депо-людей?
Мусить віддати.
Коли Фінекс самоліквідовувався... передзвонили і запросили в відділення... депо достроково віддали без втрати нарахованих прОцентів.
все летом получим от бм,кто в самом отделении,а кто нет
Є інфо коли саме ? В них дешевий Свіфт планую переказати кошти з БМ та інших банків за кордон так як валюта укр банкам уже не потрібна.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Ukrainian
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:08
Ukrainian есть у нас с вами на форуме пользователь wolt450 , мне как и ему лояльный менеджер сообщает полезную информацию
сроков нету , но вклады в валюте пополнять точно не стоит , а карточки пока стоит преберечь
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:29
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
Банчик стільки не проживе мабуть.
І трьох місяців не проживе...самоліквідується.
Звідки такі думки? До кінця року, як мінімум, буде працювати.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Артём
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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