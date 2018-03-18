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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:11
sens написав: BBC написав:
Звідки такі думки?
если в марте - вклады до 6 месяцев , и речь шла про 19 марта и старт самоликвидации , например
Еще 4 дня принимают годовые вклады
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:17
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