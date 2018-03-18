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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:11

  sens написав:
  BBC написав:Звідки такі думки?
если в марте - вклады до 6 месяцев , и речь шла про 19 марта и старт самоликвидации , например

Еще 4 дня принимают годовые вклады :)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:17

https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... diyalnist/
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