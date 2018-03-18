Еще 4 дня принимают годовые вклады
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:11
Еще 4 дня принимают годовые вклады
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:17
Додано: Пон 19 бер, 2018 12:52
И БМ уже на своем сайте вывесил с тем же текстом.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:48
Re: БМ БАНК
Карты нужно идти закрывать в отделение или они сами их закроют?
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:42
Куда торопиться? Еще полгода БМ будет банком.
До сентября можно сидеть на попе ровно, т.к. "У вересні 2018 року Національному банку України буде направлено клопотання про відкликання банківської ліцензії."
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:42
Re: БМ БАНК
Значить встигну, якщо не покращать щось...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:53
Що за нові тарифи?
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:19
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:29
Днепропетровских банкиров
Щось мені з ТАС "щастить"
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