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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 451452453454>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:11

  sens написав:
  BBC написав:Звідки такі думки?
если в марте - вклады до 6 месяцев , и речь шла про 19 марта и старт самоликвидации , например

Еще 4 дня принимают годовые вклады :)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:17

https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... diyalnist/
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:52

  Meridian написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/at-bmbank-pripinyae-bankivsku-diyalnist/

И БМ уже на своем сайте вывесил с тем же текстом. http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2415
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:10

Это уже перемога или еще нет?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:48

Re: БМ БАНК

Карты нужно идти закрывать в отделение или они сами их закроют?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:42

  isen написав:Карты нужно идти закрывать в отделение или они сами их закроют?

Куда торопиться? Еще полгода БМ будет банком.
До сентября можно сидеть на попе ровно, т.к. "У вересні 2018 року Національному банку України буде направлено клопотання про відкликання банківської ліцензії."
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:42

Re: БМ БАНК

Значить встигну, якщо не покращать щось...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:53

Що за нові тарифи?
http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2416
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:19

  LuckyG написав:Это уже перемога или еще нет?

кого над кем?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:29

  Тракторист написав:
  LuckyG написав:Это уже перемога или еще нет?

кого над кем?...

Днепропетровских банкиров
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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