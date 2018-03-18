это тех что сейчас любуются красотами женевского озера? а их то профит в чём?...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:36
это тех что сейчас любуются красотами женевского озера? а их то профит в чём?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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