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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:36

  BBC написав:
  Тракторист написав:
  LuckyG написав:Это уже перемога или еще нет?

кого над кем?...

Днепропетровских банкиров

это тех что сейчас любуются красотами женевского озера? а их то профит в чём?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:39

  Surferlox написав:
  LuckyG написав:Это уже перемога или еще нет?
Интересно как банк рассчитываться планирует перед клиентами если отделение уже в городе закрыли. Сфивт раньше запланированного отправят?

Банку был бы огромный плюс в «карму» (репутацию), если бы он предусмотрел возможность для не киевлян направлять ему соответствующие заявления в электронной форме (по электронке) на перевод средств вкладчиков в указанное им место (свифт, безналичным перечислением, банковским переводом для грн и т.д.).

Для идентификации заявителя к электронной заяве можно было бы приложить скан паспорта, справки инн, договора с БМ или карточки. Либо возможность подачи заявления с электронной цифровой подписью, оформленной, например через Приват 24.
Либо направить заявление с ксерокопиями соответствующих документов через Укрпошту (наподобие, как это делается в случае подачи заявления ФГВФЛ относительно выплаты гарантированных сумм, если они не были своевременно получены через уполномоченные банки).

В указанных случаях перевода ФИО получателя всегда будет соответствовать ФИО клиента, что устраняет возможности незаконного получения средств какими-либо «третьими лицами»
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:47

Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
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