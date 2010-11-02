это тех что сейчас любуются красотами женевского озера? а их то профит в чём?...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:36
это тех что сейчас любуются красотами женевского озера? а их то профит в чём?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:39
Банку был бы огромный плюс в «карму» (репутацию), если бы он предусмотрел возможность для не киевлян направлять ему соответствующие заявления в электронной форме (по электронке) на перевод средств вкладчиков в указанное им место (свифт, безналичным перечислением, банковским переводом для грн и т.д.).
Для идентификации заявителя к электронной заяве можно было бы приложить скан паспорта, справки инн, договора с БМ или карточки. Либо возможность подачи заявления с электронной цифровой подписью, оформленной, например через Приват 24.
Либо направить заявление с ксерокопиями соответствующих документов через Укрпошту (наподобие, как это делается в случае подачи заявления ФГВФЛ относительно выплаты гарантированных сумм, если они не были своевременно получены через уполномоченные банки).
В указанных случаях перевода ФИО получателя всегда будет соответствовать ФИО клиента, что устраняет возможности незаконного получения средств какими-либо «третьими лицами»
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:47
Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:00
Й до вересня банк працює як банк
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:06
Сегодня точно еще работают - только что пополнил мобильный.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:46
а завтра
никому не верю
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:49
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:06
Розкажи клієнтам Михайлівського про гарантії страхових компаній.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:19
sens
Только вчера было собрание акционеров, сейчас они подают в НБУ план прекращения банковской деятельности, НБУ должен его утвердить, потом дается время (до 180 дней) на расчеты со всеми клиентами и контрагентами (кроме акционеров и субординированного долга, по моему). Так что карты еще долго будут работать, в любом случае, минимум за месяц на сайте банка появится обьявление о прекращении работы платежных карт банка.
P.S. Очень жаль, банк был неплохой, ни разу не подводил....
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