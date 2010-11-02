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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:36

  BBC написав:
  Тракторист написав:
  LuckyG написав:Это уже перемога или еще нет?

кого над кем?...

Днепропетровских банкиров

это тех что сейчас любуются красотами женевского озера? а их то профит в чём?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:39

  Surferlox написав:
  LuckyG написав:Это уже перемога или еще нет?
Интересно как банк рассчитываться планирует перед клиентами если отделение уже в городе закрыли. Сфивт раньше запланированного отправят?

Банку был бы огромный плюс в «карму» (репутацию), если бы он предусмотрел возможность для не киевлян направлять ему соответствующие заявления в электронной форме (по электронке) на перевод средств вкладчиков в указанное им место (свифт, безналичным перечислением, банковским переводом для грн и т.д.).

Для идентификации заявителя к электронной заяве можно было бы приложить скан паспорта, справки инн, договора с БМ или карточки. Либо возможность подачи заявления с электронной цифровой подписью, оформленной, например через Приват 24.
Либо направить заявление с ксерокопиями соответствующих документов через Укрпошту (наподобие, как это делается в случае подачи заявления ФГВФЛ относительно выплаты гарантированных сумм, если они не были своевременно получены через уполномоченные банки).

В указанных случаях перевода ФИО получателя всегда будет соответствовать ФИО клиента, что устраняет возможности незаконного получения средств какими-либо «третьими лицами»
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:47

Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:00

  Квесторе_поверніться написав:Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Й до вересня банк працює як банк
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:06

  Квесторе_поверніться написав:Сьогодні ще працюють?
Сегодня точно еще работают - только что пополнил мобильный. :D
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:46

  octopus написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сьогодні ще працюють?
Сегодня точно еще работают - только что пополнил мобильный. :D

а завтра :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:49

  sens написав:а завтра :?:
До сентября?
(С) "Гарантию дает только страховой полис". :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:06

  octopus написав:
  sens написав:а завтра :?:
До сентября?
(С) "Гарантию дает только страховой полис". :mrgreen:

Розкажи клієнтам Михайлівського про гарантії страхових компаній.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:19

sens

Только вчера было собрание акционеров, сейчас они подают в НБУ план прекращения банковской деятельности, НБУ должен его утвердить, потом дается время (до 180 дней) на расчеты со всеми клиентами и контрагентами (кроме акционеров и субординированного долга, по моему). Так что карты еще долго будут работать, в любом случае, минимум за месяц на сайте банка появится обьявление о прекращении работы платежных карт банка.
P.S. Очень жаль, банк был неплохой, ни разу не подводил....
AlexSV
 
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