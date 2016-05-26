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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:04

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Й до вересня банк працює як банк

Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки. :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24102
З нами з: 22.11.13
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  #<1 ... 452453454455
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