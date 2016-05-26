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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:04
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Й до вересня банк працює як банк
Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки.
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Квесторе_поверніться
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