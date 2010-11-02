Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:04
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:05
Re: БМ БАНК
Головне, що БМ належить групі ВТБ
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:10
Пардон
Сбой.
Востаннє редагувалось octopus в Вів 20 бер, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:12
Так это к Остапу Бендеру
Ему приписывают это выражение ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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