Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:04
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:05
Re: БМ БАНК
Головне, що БМ належить групі ВТБ
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:12
Так это к Остапу Бендеру
Ему приписывают это выражение ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Сер 21 бер, 2018 06:25
Да, план подают сейчас. Он рассчитан на 180 дней, в течение которых банк должен рассчитаться со всеми своими клиентами.
Ходатайство - это просьба, оформленная в письменном виде
Вы же ведь тоже во всех своих заявлениях в различные инстранции или на имя какого-нибудь руководителя всегда пишите: "Прошу... и далее по тексту"
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00
Лично меня устроил безналичный перевод , с удержанием комиссии за счёт БМбанк. И естественно без посещений Банка,например банк предоставит на своём сайте образец для заполнения и клиенты смогут по почте направить свои обращения с указанными реквизитами и далее отслеживать в другом банке зачисление. Это будет по-деловому,не хотелось бы иметь опыт Терра-Кристаллбанк,когда отделение дозировано и в хаотичном порядке производило выплаты клиентам переходного банка
никому не верю
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