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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:04

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Й до вересня банк працює як банк

Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:05

Re: БМ БАНК

  Квесторе_поверніться написав:Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки. :oops:
Головне, що БМ належить групі ВТБ ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:12

Так это к Остапу Бендеру

  BBC написав:
  octopus написав:(С) "Гарантию дает только страховой полис". :mrgreen:
Розкажи клієнтам Михайлівського про гарантії страхових компаній.
Ему приписывают это выражение ... :D
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 06:25

  v-m- написав:вы думаете сейчас они подают в НБУ план? Не в сентябре?

Да, план подают сейчас. Он рассчитан на 180 дней, в течение которых банк должен рассчитаться со всеми своими клиентами.

А что означает "ходатайство"? В сентябре в НбУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Ходатайство - это просьба, оформленная в письменном виде :wink:
Вы же ведь тоже во всех своих заявлениях в различные инстранции или на имя какого-нибудь руководителя всегда пишите: "Прошу... и далее по тексту"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00

  lubopytnaya написав:
  v-m- написав:вы думаете сейчас они подают в НБУ план? Не в сентябре?

Да, план подают сейчас. Он рассчитан на 180 дней, в течение которых банк должен рассчитаться со всеми своими клиентами.

А что означает "ходатайство"? В сентябре в НбУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Ходатайство - это просьба, оформленная в письменном виде :wink:
Вы же ведь тоже во всех своих заявлениях в различные инстранции или на имя какого-нибудь руководителя всегда пишите: "Прошу... и далее по тексту"

Лично меня устроил безналичный перевод , с удержанием комиссии за счёт БМбанк. И естественно без посещений Банка,например банк предоставит на своём сайте образец для заполнения и клиенты смогут по почте направить свои обращения с указанными реквизитами и далее отслеживать в другом банке зачисление. Это будет по-деловому,не хотелось бы иметь опыт Терра-Кристаллбанк,когда отделение дозировано и в хаотичном порядке производило выплаты клиентам переходного банка
никому не верю
sens
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