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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:04
BBC написав: Квесторе_поверніться написав:
Цікаво коли картки банки перестануть працювати?
Фінансова контора не може обслуговувати картки. Ні?
Сьогодні ще працюють?
Й до вересня банк працює як банк
Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:05
Квесторе_поверніться написав:
Тут основне щоб і НБУ був такої ж думки.
Головне, що БМ належить групі ВТБ
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 21 бер, 2018 06:25
v-m- написав:
вы думаете сейчас
они подают в НБУ план? Не в сентябре?
Да, план подают сейчас. Он рассчитан на 180 дней, в течение которых банк должен рассчитаться со всеми своими клиентами.
А что означает "ходатайство"? В сентябре в НбУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
Ходатайство - это просьба, оформленная в письменном виде
Вы же ведь тоже во всех своих заявлениях в различные инстранции или на имя какого-нибудь руководителя всегда пишите: "Прошу... и далее по тексту
"
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 21 бер, 2018 07:00
lubopytnaya написав: v-m- написав:
вы думаете сейчас
они подают в НБУ план? Не в сентябре?
Да, план подают сейчас. Он рассчитан на 180 дней, в течение которых банк должен рассчитаться со всеми своими клиентами.
А что означает "ходатайство"? В сентябре в НбУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
Ходатайство - это просьба, оформленная в письменном виде
Вы же ведь тоже во всех своих заявлениях в различные инстранции или на имя какого-нибудь руководителя всегда пишите: "Прошу... и далее по тексту
"
Лично меня устроил безналичный перевод , с удержанием комиссии за счёт БМбанк. И естественно без посещений Банка,например банк предоставит на своём сайте образец для заполнения и клиенты смогут по почте направить свои обращения с указанными реквизитами и далее отслеживать в другом банке зачисление. Это будет по-деловому,не хотелось бы иметь опыт Терра-Кристаллбанк,когда отделение дозировано и в хаотичном порядке производило выплаты клиентам переходного банка
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:45
sens написав: lubopytnaya написав: v-m- написав:
вы думаете сейчас
они подают в НБУ план? Не в сентябре?
Да, план подают сейчас. Он рассчитан на 180 дней, в течение которых банк должен рассчитаться со всеми своими клиентами.
А что означает "ходатайство"? В сентябре в НбУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
Ходатайство - это просьба, оформленная в письменном виде
Вы же ведь тоже во всех своих заявлениях в различные инстранции или на имя какого-нибудь руководителя всегда пишите: "Прошу... и далее по тексту
"
Лично меня устроил безналичный перевод , с удержанием комиссии за счёт БМбанк. И естественно без посещений Банка,например банк предоставит на своём сайте образец для заполнения и клиенты смогут по почте направить свои обращения с указанными реквизитами и далее отслеживать в другом банке зачисление. Это будет по-деловому,не хотелось бы иметь опыт Терра-Кристаллбанк,когда отделение дозировано и в хаотичном порядке производило выплаты клиентам переходного банка
Или, еще проще, подать заявление по электронной почте. А для идентификации клиента приложить скан традиционных паспорта/довидки, а также можно и "селфи" на фоне паспорта (договора, карточки БМ), как это любят иногда в Привате или Ощаде
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Victor37
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