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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:52
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dexter
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:57
Так це тільки для Голдів. Ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:06
Квесторе_поверніться
Похоже да. http://www.bmbank.com.ua/files/content/ ... 4.2018.pdf
500 грн. (але не більше залишку особистих коштів на рахунку) ***
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lel
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:07
Щомісячно.
Чекаємо хід зі сторони ВТБ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
Квесторе_поверніться
На сайте в новости подтянулся неправильный файл, уже обновили! Спасибо за внимательность
С корректными актуальными тарифами можете ознакомиться здесь:http://www.bmbank.com.ua/files//content ... _22.04.pdf
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:22
І втікти в гривні в ВТБ можна прямо в ІБ БМа?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:16
БМ БАНК
Загляните плиз в личку.
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Михалыч
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