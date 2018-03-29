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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 453454455456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:52

Re: БМ БАНК

Все вон http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2420
dexter
 
Повідомлень: 65
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:57

  dexter написав:Все вон http://www.bmbank.com.ua/ru/news?pid=2420

Так це тільки для Голдів. Ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24271
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:06

Квесторе_поверніться
Похоже да. http://www.bmbank.com.ua/files/content/ ... 4.2018.pdf
500 грн. (але не більше залишку особистих коштів на рахунку) ***
lel
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 10.12.13
Подякував: 803 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:07

  lel написав:Квесторе_поверніться
Похоже да. http://www.bmbank.com.ua/files/content/ ... 4.2018.pdf
500 грн. (але не більше залишку особистих коштів на рахунку) ***

Щомісячно.
Чекаємо хід зі сторони ВТБ.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24271
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16

Квесторе_поверніться На сайте в новости подтянулся неправильный файл, уже обновили! Спасибо за внимательность :)
С корректными актуальными тарифами можете ознакомиться здесь:
http://www.bmbank.com.ua/files//content ... _22.04.pdf
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БМ БАНК
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Повідомлень: 339
З нами з: 28.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:22

  БМ БАНК написав:Квесторе_поверніться На сайте в новости подтянулся неправильный файл, уже обновили! Спасибо за внимательность :)
С корректными актуальными тарифами можете ознакомиться здесь:
http://www.bmbank.com.ua/files//content ... _22.04.pdf

І втікти в гривні в ВТБ можна прямо в ІБ БМа?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24271
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:16

БМ БАНК

Загляните плиз в личку.
Михалыч
 
Повідомлень: 883
З нами з: 01.03.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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  #<1 ... 453454455456
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