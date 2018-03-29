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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:52
Re: БМ БАНК
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:57
Так це тільки для Голдів. Ні?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:06
Квесторе_поверніться
Похоже да.
500 грн. (але не більше залишку особистих коштів на рахунку) ***
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:07
Щомісячно.
Чекаємо хід зі сторони ВТБ.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
Квесторе_поверніться На сайте в новости подтянулся неправильный файл, уже обновили! Спасибо за внимательность
С корректными актуальными тарифами можете ознакомиться здесь:
БМ БАНК – Банк мого міста!
0 800 305 305 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні); Viber, WhatsApp - +38050 440-49-43
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:22
І втікти в гривні в ВТБ можна прямо в ІБ БМа?
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:00
Это касается только вновь открытых карт ?терміном дії з «22» квітня 2018 року
У меня есть карта срок действия до февраля 2019 года и депозит до мая этого года. Планировал побить с банком до июля этого года.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:42
Разве для Голдов? там в тарифах и депозитки с зарплатными. Я так понимаю это заставить не держать деньги на карточках? Хотелось бы услышать разъяснение от представителя.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:49
Открыть текущий пусть деньги с депозита туда падают и там пока полежат, а карту закрыть?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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