Ukrainian написав:И по текущим счетам 500 грн мес
http://www.bmbank.com.ua/files//content ... 5.2018.pdf
Обложили с всех сторон демоны
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Даже не знаю что делать
В ВаТу втікати...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:31
В ВаТу втікати...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:36
В мене там уже більше фонда. Тікати буду з усіх банків неньки в тому числі і з втб ризик і морока з дробліням на суми фонду зовсім не компенсуються тими крихтами що зараз платять
Американські бонди зараз платять 3%
Тарифи на Свіфт де цікаві крім прокредит банку де 0.3% від суми ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:41
Ukrainian, не в ту сторону валюта має текти.
В УКраїну її шлях і на ОВДП.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:58
Судя по всему, банк в апреле должен предложить клиентам механизм досрочного возврата депозитов без пересчета %% ставки. Смысла держать в банке депозит, начиная с 1 мая, нет...
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:08
Банка створює проблеми клієнтам шоб вони забиралися геть.
Та вже й не банка це а якась контора.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:11
Ну всі свідомі українці цього ж хотіли
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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