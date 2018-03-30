В мене там уже більше фонда. Тікати буду з усіх банків неньки в тому числі і з втб ризик і морока з дробліням на суми фонду зовсім не компенсуються тими крихтами що зараз платять Американські бонди зараз платять 3% Тарифи на Свіфт де цікаві крім прокредит банку де 0.3% від суми ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ну а если упали % на карту например, взять их да и снять , в любом банкомате Украины без комиссии, ну остаток из интернет банкинга на мобильный или еще куда, останется ноль или около того,ну и никаких 500 грн банк не спишет с остатка, поскольку ИХ ТАМ НЕТ, разве не так?, ну или перевести на другую карту, или по реквизитам, главное что б остатка на конец месяца не было.Или я чего то не правильно понял?Подскажите кто понял лучше))