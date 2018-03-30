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Обслуговування в українських
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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 454455456457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:31

  Ukrainian написав:И по текущим счетам 500 грн мес http://www.bmbank.com.ua/files//content ... 5.2018.pdf
Обложили с всех сторон демоны
---
Даже не знаю что делать :cry:

В ВаТу втікати... :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:И по текущим счетам 500 грн мес http://www.bmbank.com.ua/files//content ... 5.2018.pdf
Обложили с всех сторон демоны
---
Даже не знаю что делать :cry:

В ВаТу втікати... :wink:

В мене там уже більше фонда. Тікати буду з усіх банків неньки в тому числі і з втб ризик і морока з дробліням на суми фонду зовсім не компенсуються тими крихтами що зараз платять
Американські бонди зараз платять 3%
Тарифи на Свіфт де цікаві крім прокредит банку де 0.3% від суми ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:41

Ukrainian, не в ту сторону валюта має текти.
В УКраїну її шлях і на ОВДП.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:58

  Ukrainian написав:И по текущим счетам 500 грн мес http://www.bmbank.com.ua/files//content ... 5.2018.pdf
Обложили с всех сторон демоны
---
Даже не знаю что делать :cry:


Судя по всему, банк в апреле должен предложить клиентам механизм досрочного возврата депозитов без пересчета %% ставки. Смысла держать в банке депозит, начиная с 1 мая, нет...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:08

  AlexSV написав:
  Ukrainian написав:И по текущим счетам 500 грн мес http://www.bmbank.com.ua/files//content ... 5.2018.pdf
Обложили с всех сторон демоны
---
Даже не знаю что делать :cry:


Судя по всему, банк в апреле должен предложить клиентам механизм досрочного возврата депозитов без пересчета %% ставки. Смысла держать в банке депозит, начиная с 1 мая, нет...

Банка створює проблеми клієнтам шоб вони забиралися геть.
Та вже й не банка це а якась контора. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:11

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:
  Ukrainian написав:И по текущим счетам 500 грн мес http://www.bmbank.com.ua/files//content ... 5.2018.pdf
Обложили с всех сторон демоны
---
Даже не знаю что делать :cry:


Судя по всему, банк в апреле должен предложить клиентам механизм досрочного возврата депозитов без пересчета %% ставки. Смысла держать в банке депозит, начиная с 1 мая, нет...

Банка створює проблеми клієнтам шоб вони забиралися геть.
Та вже й не банка це а якась контора. :(

Ну всі свідомі українці цього ж хотіли
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:15

Ukrainian, основна вина на пу. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:07

Re: БМ БАНК

  Ukrainian написав:Даже не знаю что делать

Ну а если упали % на карту например, взять их да и снять , в любом банкомате Украины без комиссии, ну остаток из интернет банкинга на мобильный или еще куда, останется ноль или около того,ну и никаких 500 грн банк не спишет с остатка, поскольку ИХ ТАМ НЕТ, разве не так?, ну или перевести на другую карту, или по реквизитам, главное что б остатка на конец месяца не было.Или я чего то не правильно понял?Подскажите кто понял лучше))
vill
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:14

  Квесторе_поверніться написав:Ukrainian, основна вина на пу. :(

В нашей стране реформаторы несут ответственность и перекладывают на политическую составляющую. Банк учитывая новую редакцию рко по всей видимости будит в апреле рассчитываться с клиентами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 21:35

і яка буде сітуасьйон із строковими депозитами клієнтів?
грн чи уо
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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