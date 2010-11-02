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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:48

БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:59

  darmet написав:БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.


Присоединяюсь.
И заодно депозитчикам, у которых договор заканчивается в январе 2019.
Депозит в гривне, есть привязанная карта. Не хотелось бы ехать в Киев, депозит небольшой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:01

Також прохання прояснити ситуацію для тих клієнтів, що заключали додатвові угоди із іншими банками на переказ коштів по закінченню сроків депозитного договору!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:36

  Фантом написав:
  darmet написав:БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.


Присоединяюсь.
И заодно депозитчикам, у которых договор заканчивается в январе 2019.
Депозит в гривне, есть привязанная карта. Не хотелось бы ехать в Киев, депозит небольшой.

Тоже присоединяюсь
Ув. представитель БМ,
также прошу рассмотреть возможность возврата без посещения Киева и долляров. Возможно, например, по заявлению с реквизитами для СВИФТа (или реквизитами по гривневым счетам с конвертацией дол в гривну) по
электронной почте со сканом паспортов/довидок/договоров или
укрпочте с ксерокопиями паспортов/довидок (как это делает ФГВФЛ переводя средства для «погорельцев», во время не получившим компенсацию)
Депо/карты старые (не действующие), открытые давно в «зоне АТО», а суммы не слишком большие, чтобы очень сильно морочить из-за них голову поездками в Киев.
Victor37
 
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