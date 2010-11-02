БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:48
БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
Додано: Суб 31 бер, 2018 08:59
Присоединяюсь.
И заодно депозитчикам, у которых договор заканчивается в январе 2019.
Депозит в гривне, есть привязанная карта. Не хотелось бы ехать в Киев, депозит небольшой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:01
Також прохання прояснити ситуацію для тих клієнтів, що заключали додатвові угоди із іншими банками на переказ коштів по закінченню сроків депозитного договору!
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:36
Тоже присоединяюсь
Ув. представитель БМ,
также прошу рассмотреть возможность возврата без посещения Киева и долляров. Возможно, например, по заявлению с реквизитами для СВИФТа (или реквизитами по гривневым счетам с конвертацией дол в гривну) по
электронной почте со сканом паспортов/довидок/договоров или
укрпочте с ксерокопиями паспортов/довидок (как это делает ФГВФЛ переводя средства для «погорельцев», во время не получившим компенсацию)
Депо/карты старые (не действующие), открытые давно в «зоне АТО», а суммы не слишком большие, чтобы очень сильно морочить из-за них голову поездками в Киев.
Додано: Суб 31 бер, 2018 16:10
Не всі імяреки написали цидули куди кидати депо після закінчення, якщо БМ пішов з міста?
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:00
так тут тепер інша сутйовина - якщо навіть цидулу і написав,
а депо нерозривний, що буде банк робити якщо треба швидше баласти скидати?
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