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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:48

БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:59

  darmet написав:БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.


Присоединяюсь.
И заодно депозитчикам, у которых договор заканчивается в январе 2019.
Депозит в гривне, есть привязанная карта. Не хотелось бы ехать в Киев, депозит небольшой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:01

Також прохання прояснити ситуацію для тих клієнтів, що заключали додатвові угоди із іншими банками на переказ коштів по закінченню сроків депозитного договору!
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:36

  Фантом написав:
  darmet написав:БМ БАНК
Уважаемый представитель БМ БАНКа! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.


Присоединяюсь.
И заодно депозитчикам, у которых договор заканчивается в январе 2019.
Депозит в гривне, есть привязанная карта. Не хотелось бы ехать в Киев, депозит небольшой.

Тоже присоединяюсь
Ув. представитель БМ,
также прошу рассмотреть возможность возврата без посещения Киева и долляров. Возможно, например, по заявлению с реквизитами для СВИФТа (или реквизитами по гривневым счетам с конвертацией дол в гривну) по
электронной почте со сканом паспортов/довидок/договоров или
укрпочте с ксерокопиями паспортов/довидок (как это делает ФГВФЛ переводя средства для «погорельцев», во время не получившим компенсацию)
Депо/карты старые (не действующие), открытые давно в «зоне АТО», а суммы не слишком большие, чтобы очень сильно морочить из-за них голову поездками в Киев.
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 16:10

Не всі імяреки написали цидули куди кидати депо після закінчення, якщо БМ пішов з міста?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:00

так тут тепер інша сутйовина - якщо навіть цидулу і написав,
а депо нерозривний, що буде банк робити якщо треба швидше баласти скидати?
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 08:13

  Квесторе_поверніться написав:Не всі імяреки написали цидули куди кидати депо після закінчення, якщо БМ пішов з міста?

Я не писал. Мне, по окончанию депозита деньги должны были упасть на карту, это гривна и её немного + снятие с карты бесплатное по всей Украине.
Но с тех пор как банк покинул мой город, условия поменялись.
1. Банк не доживёт до окончания депо
2. Обслуживание карты 500 грн в мес.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 09:12

  greenozon написав:так тут тепер інша сутйовина - якщо навіть цидулу і написав,
а депо нерозривний, що буде банк робити якщо треба швидше баласти скидати?

я так понимаю 500 грн за месяц будет только по накопительным , а по депозитным что и как и вопрос второй к представителю - если депозит открыт с накопительного счета , то с мая 2018 до конца срока действия депозита будет начисляться комиссия или до конца срока можно поменять счет для выплаты где отсутствует ежемесячная комиссия
никому не верю
sens
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Что в Запорожье на месте БМ будет?
Всё IMHO
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