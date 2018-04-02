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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:22
А в інших містах хто заселився на БМ-не місце?
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:27
Re: БМ БАНК
БМ БАНК все еще отдает депозиты в валюте(неск тыс) без предзаказа в день завершения?
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29
Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:12
Re: БМ БАНК
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