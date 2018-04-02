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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 456457458459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:22

А в інших містах хто заселився на БМ-не місце? :)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:27

Re: БМ БАНК

БМ БАНК все еще отдает депозиты в валюте(неск тыс) без предзаказа в день завершения?
cheburek3
 
Повідомлень: 259
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 01.06.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:12

Re: БМ БАНК

  greenozon написав:Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі

Да, так и сделаю. Просто, были еще мысли, а может оставить до лета на 3 мес, если у них все хорошо отдают.
cheburek3
 
Повідомлень: 259
З нами з: 13.12.10
Подякував: 57 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 456457458459
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