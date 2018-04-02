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БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 кві, 2018 19:22
А в інших містах хто заселився на БМ-не місце?
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greenozon
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:27
БМ БАНК все еще отдает депозиты в валюте(неск тыс) без предзаказа в день завершения?
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cheburek3
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Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29
Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі
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greenozon
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Додано: Пон 02 кві, 2018 14:12
greenozon написав:
Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі
Да, так и сделаю. Просто, были еще мысли, а может оставить до лета на 3 мес, если у них все хорошо отдают.
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cheburek3
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Додано: Пон 02 кві, 2018 16:59
(на всякий случай, повторяю свой вопрос)
Уважаемый представитель БМ БАНКа!! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
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darmet
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Додано: Пон 02 кві, 2018 17:37
cheburek3 написав: greenozon написав:
Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі
Да, так и сделаю. Просто, были еще мысли, а может оставить до лета на 3 мес, если у них все хорошо отдают.
Отдает нормально в единственном отделении Киева
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 03 кві, 2018 08:15
Абонплата 500 рублей в месяц снимается за счет или за карту?
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Surferlox
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:26
Surferlox написав:
Абонплата 500 рублей в месяц снимается за счет или за карту?
с любого активного счета
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:49
Surferlox написав:
Абонплата 500 рублей в месяц снимается за счет или за карту?
Интересно что для вас меняет ответ на этот вопрос? Типа если за счёт -500 ещё куда ни шло, а вот если есть допка и снимут тысячу, то надо хорошенько подумать как быть?
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WachtAmRhein
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