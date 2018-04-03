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БМ БАНК

БМ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

БМ БАНК 3.3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
39
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:22

А в інших містах хто заселився на БМ-не місце? :)
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:27

Re: БМ БАНК

БМ БАНК все еще отдает депозиты в валюте(неск тыс) без предзаказа в день завершения?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:12

Re: БМ БАНК

  greenozon написав:Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі

Да, так и сделаю. Просто, были еще мысли, а может оставить до лета на 3 мес, если у них все хорошо отдают.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:59

(на всякий случай, повторяю свой вопрос)
Уважаемый представитель БМ БАНКа!! Растолкуйте, пожалуйста, ситуацию депозитчикам, у которых договор заканчивается летом.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:37

  cheburek3 написав:
  greenozon написав:Навіщо ризикувати?
1 дзвінок менеджеру (за день-два до завершення) і все чікі пікі

Да, так и сделаю. Просто, были еще мысли, а может оставить до лета на 3 мес, если у них все хорошо отдают.

Отдает нормально в единственном отделении Киева
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:15

Re: БМ БАНК

Абонплата 500 рублей в месяц снимается за счет или за карту?
Surferlox
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:26

  Surferlox написав:Абонплата 500 рублей в месяц снимается за счет или за карту?
с любого активного счета
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:49

  Surferlox написав:Абонплата 500 рублей в месяц снимается за счет или за карту?


Интересно что для вас меняет ответ на этот вопрос? Типа если за счёт -500 ещё куда ни шло, а вот если есть допка и снимут тысячу, то надо хорошенько подумать как быть?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:36

Re: БМ БАНК

И как быть с депозитом который упадет на счет (карту)? К примеру с мая начнет взиматься абонплата а депозит упадет на счет в середине октября. Как можно избежать списания?
Surferlox
 
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