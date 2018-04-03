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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:45
Re: БМ БАНК
Кажуть що списують в останній день місяця якщо є гроші, тож можна обійти...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 03 кві, 2018 16:07
З повідомлення банка
Із ЗУ від 23 березня 2017 року № 1985-VIII
Тобто, до вересня БМ достроково розірве усі депозити, а хто на забере свої кошти протягом 30 днів, потім почне шукати свої гроші у нотаріусів, які також захочуть різні «комісії»
Тому важливо, щоб БМ, щоб не створювати черги та мітинги з незадоволених вкладників у своєму єдиному відділенні у Києві з можливими «ексцесами» та відповідну додаткову антирекламу ВТБ (єдиному акціонеру БМ), надав можливість своїм клієнтам оперативно звернутися до банку із відповідними заявами з копіями відповідних документів укрпоштою або електронною поштою для перерахування коштів з БМ на рахунки клієнтів в інших банках.
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